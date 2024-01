Torna l’antisemitismo: "Guerra e pietà per i morti. Ma basta con pregiudizi e narrazioni scorrette"

Spagnoletto *

Segue dalla prima

D’altronde, il numero degli ebrei del vecchio continente continua a diminuire di anno in anno e fra le ragioni continua a essere consistente il senso di incertezza e insicurezza dovuta alla recrudescenza dell’antisemitismo dalle mille sfaccettature. Pregiudizio che si alimenta con tanti rivoli. Quest’anno, la data cade nel pieno della guerra scoppiata dopo l’eccidio perpetrato dai terroristi di Hamas di circa 1.300 abitanti d’Israele a cui è seguita una dura risposta dell’esercito israeliano per smantellare l’organizzazione criminale e garantire sicurezza ai suoi cittadini.

Azioni che, purtroppo, stanno mietendo altre migliaia e migliaia di vittime civili palestinesi. Un dramma a cui tutti siamo sensibili e che ci deve richiamare ad agire per la pace, ma che non può assolutamente essere il pretesto per avallare perniciose e scorrette narrazioni. Richiamo l’aberrante uso di termini come “genocidio”, “apartheid” o l’utilizzo improprio di frasi, come quelle di Primo Levi, che sono diventate manifesti e testimonianza di quanto avvenne durante la Shoah: “Sommersi e salvati”, o “se comprendere è impossibile, conoscere è necessario”. Se vogliamo che il Giorno della Memoria abbia un senso, occorre porre un freno a qualunque semplicistica, banale e pericolosa lettura, qualsiasi essa sia. Lo dico perché, se l’obbiettivo più nobile di questo appuntamento è educare i giovani, il lavoro didattico più serio è quello di fare capire di questa storia, più le differenze che proporre frettolose e false equivalenze.

Fatte queste premesse, si sente il bisogno indubbiamente di vivere questa giornata, nel modo più consono alla propria sensibilità ed esperienza che varia per età, comunità, ambiente di lavoro, provenienza e che per tanti puo avere senso lontano dalle commemorazioni formali delle Istituzioni: questo vale soprattutto per i più giovani. Ritorno al punto di partenza biblico e come ebreo, ciò che si studia nella Torah, mi offre lo spunto per una lettura del mondo contemporaneo. La manna è cibo, ma anche, provvidenza, misericordia. Protegge dai pericoli di un deserto desolato e inabitabile. Ciò mi suggerisce che anche il Giorno della Memoria è per certi versi uno scudo protettivo, utile per capacità europea di sopravvivere senza commettere nuovamente gli errori del passato. Si legge nei Numeri (11:7-8):

“Ora la manna era simile al seme di coriandolo e aveva l’aspetto di una resina odorosa. Il popolo andava attorno a raccoglierla; chi la riduceva in farina con le macine, chi la pestava nel mortaio, chi la faceva cuocere in pentole o ne faceva delle focacce, essa aveva il sapore d’una focaccia con l’olio”.

Qui sta la metafora: essere coraggiosi e custodire la nostra “manna”, interpretarla in modo corretto senza alterarla, ma allo stesso tempo adattarla alla nostra emotività, alle strade più dirette che parlano al cuore e alla mente di ciascuno. Lunedì 29 gennaio, il MEIS organizza per decine di migliaia di studenti delle scuole di tutto il Paese - sia in presenza qui a Ferrara, che in collegamento - un incontro dal titolo “Cinque storie in cinque oggetti” con l’intento di provare a declinare un caleidoscopio affatto esaustivo, di immagini ed esperienze.

Insieme a loro, ci interrogheremo sul passato e sul presente con il ricordo di un testimone, un libro, una canzone, un oggetto scampato incredibilmente all’inferno di Auschwitz e conservato da una sopravvissuta per tutta la vita, una pietra d’inciampo. Il suggerimento che rivolgiamo ai giovani è quello di trovare la via più propizia e più efficace per non dimenticare e dire loro: “poi la strada la trovi da te”. La manna si fermò al compimento del quarantesimo anno, all’arrivo del popolo nella terra promessa.

Si era compiuto un ciclo; i concetti che essa rappresentava erano stati interiorizzati. Da lì in poi, gli stessi valori potevano essere garantiti e custoditi solo grazie all’impegno quotidiano dell’umanità. I principi della pace, del benessere e del rispetto fra i popoli primi fra tutti.

* direttore del Museo del’ebraismo italiano

e della Shoah