Torna l’appuntamento con Giocagin. Sabato sfilano le società affiliate Uisp

Torna Il Giocagin al palazzetto dello sport. Un appuntamento unico nel suo genere, che si terrà sabato 15 marzo alle 17 e sarà un grande spettacolo delle società affiliate Uisp Ferrara, che si esibiranno in tante discipline diverse. L’iniziativa è stata illustrata ieri nei dettagli nella residenza municipale di Ferrara dall’assessore allo sport del Comune di Ferrara, Francesco Carità, per il comitato Uisp Ferrara la presidente Eleonora Banzi e Maddalena Mariotti, coordinatrice dell’evento. "Ringrazio Uisp Ferrara per aver organizzato ancora una volta una manifestazione sportiva che porta lustro alla nostra città e che coinvolge tanti giovani e le loro famiglie. L’appuntamento con Giocagin è divenuto consolidato per il nostro territorio. Un plauso, quindi, per l’ampio coinvolgimento". La presidente Uisp Ferrara, Eleonora Banzi, ha aggiunto: "Il Giocagin 2025 a Ferrara è un appuntamento che da oltre trent’anni rappresenta un momento di sport, divertimento e inclusione per tutta la comunità. Quest’anno, il motto che ci guida è sempre lo stesso ‘il divertimento in movimento’".

I numeri di questa edizione sono di 20 società sportive partecipanti, 800-1000 atleti in gara, 1200/1500 spettatori sugli spalti, un gruppo organizzativo di 30 persone della Uisp Ferrara, affiancato da 20 studenti del Liceo Roiti, che con Uisp collabora per il PCTO. Eleonora Banzi ha proseguito precisando: "Il Giocagin non è solo numeri. È soprattutto emozioni. Il filo conduttore di questa edizione, infatti, è proprio il tema delle emozioni che lo sport sa regalare: la gioia di muoversi, la soddisfazione di superare i propri limiti, l’entusiasmo di condividere una passione con gli altri. Ogni esibizione, ogni performance, sarà un’emozione da vivere insieme". Maddalena Mariotti, coordinatrice dell’evento, ha illustrato alcuni dettagli: "Giocagin nasce rivolto ai bambini negli anni è cresciuto ed è diventata una grande festa delle ginnastiche e dello sport, alla quale ora partecipano bambini, ragazzi, adolescenti e adulti. E’ diventato l’evento di riferimento della stagione sportiva per tutte le realtà sportive di Ferrara e provincia".

Mario Tosatti