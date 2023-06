Torna l’arena cinematografica estiva Ben 84 film d’autore al Parco Pareschi

di Francesco Franchella

La storia del cinema, ma anche le ultime novità, immersi nella magia di un parco del Quattrocento. Torna al Parco Pareschi l’atteso appuntamento con l’arena cinematografica estiva ‘Coop Alleanza 3.0’, per un totale di 84 serate consecutive. "L’Arena cinematografica è una tradizione culturale a cui Ferrara è molto legata – afferma l’assessore alla cultura, Marco Gulinelli – una formula intramontabile in cui il tempo rallenta, grazie alla magia del cinema". "Aderiamo da 4 anni a questa manifestazione – aggiunge Patrizia Luciani, Coop Alleanza 3.0 – è un modo per essere vicini a territorio e cittadini, permettendo loro di accedere a film difficilmente fruibili". La prima parte dell’arena organizzata da Arci Ferrara Aps – con il patrocinio del Comune di Ferrara, della Regione Emilia-Romagna e dell’Università degli Studi di Ferrara – andrà dal 9 giugno al 31 luglio.

"Oltre al recupero dei maggiori successi della stagione cinematografica – così la presidente di Arci Ferrara, Francesca Audino – manteniamo un filo conduttore con la storica programmazione del Boldini e ospitiamo al parco registi e autori per un dialogo interessante con il pubblico". L’edizione di quest’anno prevede una selezione ricca di numerosi titoli italiani, tra cui ‘Il Sol dell’avvenire’ di Nanni Moretti, che aprirà la kermesse il 9 giugno, ma anche l’ultimo film di Marco Bellocchio, ‘Rapito’ (29 giugno).

Da segnalare, inoltre, la rassegna ‘Accade domani – un anno di cinema ferrarese’, promossa dalla Federazione Italiana Cinema d’Essai e da Agis Emilia-Romagna, che si aprirà con due proiezioni ambientate nella provincia ferrarese: ‘Fortuna granda’ (mercoledì 13 giugno), alla presenza dei registi Alberto Gottardo e Francesca Sironi, e ‘Delta’ (3 luglio), con il regista Michele Vannucci. Tuttavia, come annuncia Mattia Antico, curatore della manifestazione, "l’evento clou è atteso per il 4 luglio, quando avremo l’onore di ospitare il grande critico Enrico Ghezzi, che presenterà insieme ad Alessandro Gagliardo il documentario ‘Gli ultimi giorni dell’umanità’".

Tanti, poi, saranno i titoli premiati, come The Whale, Triangle of Sadness e The Fabelmans, che si aggiungono alle proiezioni dei grandi classici, in lingua originale con sottotitoli, restaurati dalla Cineteca di Bologna: Psycho, Lost Highway e The Warriors. Tra le tante iniziative, è confermato anche l’appuntamento ‘Coopsday – Giornata internazionale delle cooperative’, in collaborazione con Legacoop Estense e le cooperative partner della manifestazione: il 30 giugno ci sarà la proiezione gratuita di ‘Po’, documentario di Andrea Segre sull’alluvione del Polesine del 1951), per una serata di raccolta fondi dedicata alle popolazioni alluvionate della Romagna: "Un piccolo aiuto concreto a chi ha perso tanto", commenta Chiara Bertelli, direttrice Legacoop Estense In più, per il progetto del MiC ‘Cinema in festa’, dall’11 al 15 giungo il biglietto sarà scontato a 3,50 euro e, in generale, quando si comprerà un biglietto, si riceverà un buono di 5 euro spendibili in uno dei negozi Coop Alleanza 3.0.