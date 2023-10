Torna l'Armony a Montemerlo: Appuntamento Venerdì 13 Ottobre

MONTEMERLO

Torna alla grande l’Armony night club di Montemerlo di Bondeno. "Ho rinnovato il locale mantenendo lo stile che l’ha sempre caratterizzato – spiega la titolare Renza Bulgarelli (foto) – tra arredi, luci, poltroncine, tavoli, per migliorare l’accoglienza del pubblico". L’appuntamento è per venerdì 13 ottobre, con in passerella Martina Smeraldi, la star del momento. "E’ l’ultima scoperta di Rocco Siffredi – spiega - . E’ una star sui social con milioni di follower. Ha fans nel mondo giovanile che è il pubblico che confido risponderà alla serata. E’ giovane, bellissima, seguita da tanti che sono abituati a vederla dietro ad uno schermo e che ammirandola dal vivo potranno scoprire la sua rappresentazione da un punto di vista reale. E poi ancora la buona cucina, ovviamente tutta in tema, dai sapori ‘erotici’ di classe che unisce la cura delle portate al buon gusto".