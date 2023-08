"Torna l’esercito La riprova che Fabbri ha fallito"

di Alessandro

Talmelli *

La sicurezza è un tema prioritario per tutta la cittadinanza. Se l’Esercito torna a Ferrara è la conferma del fallimento della Giunta Fabbri in materia di sicurezza nella nostra città. Stupisce che il Sindaco Fabbri abbia definito questa come “una grande notizia”: ricordo infatti che l’Esercito era stato ritirato proprio dopo la visita dell’allora sottosegretario leghista Molteni, lo stesso che oggi lo invia nuovamente. Oggi il ritorno di 15 unità può essere motivato da due possibili cause: prima non servivano e l’Amministrazione si è fatta bella dicendo che il problema era stato risolto. Oppure - vista l’incompetenza dell’attuale amministrazione, nonostante il grandissimo lavoro della Polizia Municipale, delle Forze dell’Ordine e delle Forze armate impegnate sul nostro territorio la situazione è peggiorata. Attendiamo con ansia risposte da quelli che si definiscono i protettori dei ferraresi, oltre alle trionfanti reazioni, per sapere con quali mansioni i nostri militari sono stati richiamati sul territorio ferrarese. Perché per un’amministrazione come quella Fabbri, che ha fatto della sicurezza la sua bandiera, chiedere un supporto nazionale può vuol dire solo una cosa: che ha fatto un buco nell’acqua e che non ha risolto il problema. Siamo sicuri che queste siano le reali esigenze e soluzioni per aree completamente dimenticate e degradate della nostra città che ormai sconfinano anche in alcune frazioni? La sicurezza delle persone insieme al lavoro, sono i due temi più cari ai nostri concittadini e concittadine: su questi punti gli indicatori dopo quattro anni leghisti sono peggiorati in maniera incontrovertibile! Sicuramente saremo più sicuri dal punto di vista personale, molto meno dal punto di vista amministrativo.

* Segretario

unione comunale

Pd Ferrara