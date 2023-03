Torna libero dopo il caos in Porta Reno

Rimesso in libertà dopo la convalida dell’arresto. È l’esito dell’udienza di ieri mattina, che ha visto comparire davanti al giudice il 30enne straniero che venerdì sera si è reso protagonista del parapiglia scoppiato in corso Porta Reno. L’uomo, dopo alcuni minuti di altissima tensione, era stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. I fatti all’origine dell’arresto si sono verificati intorno alle 18 in pieno centro. Gli agenti delle volanti, insieme a quelli della polizia locale, erano intervenuti perché un soggetto aveva bloccato il traffico dopo aver avuto una discussione con la conducente di un autobus di linea. Alla vista delle divise, l’uomo ha dato in escandescenza cercando di sfuggire agli operatori che cercavano di calmarlo, arrivando fino a sferrare calci alla carrozzeria del bus che stava per ripartire. Non senza fatica, i poliziotti lo hanno bloccato e arrestato. Sul posto è stata fatta arrivare anche un’ambulanza del 118 per verificare le condizioni del trentenne, in forte stato di agitazione. Al termine degli accertamenti, è stato portato in questura in attesa dell’udienza di convalida che si è tenuta ieri mattina. Le intemperanze del soggetto hanno paralizzato la circolazione per circa un’ora in quell’angolo di centro storico.

"Va rilevata – fanno sapere dalla questura – la pronta risposta, connotata da equilibrato e professionale rigore, degli equipaggi della polizia di Stato presenti stabilmente in centro, specie nelle fasce orarie interessate da un maggiore afflusso di persone".