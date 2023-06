Torna Librandosi con il mondo di Happy Days

Torna la rassegna letteraria ‘Librandosi’, inserita nel cartellone di iniziative estive ‘Comacchio Summer Experience’. Il programma è stato presentato ieri nel giardino della Casa Museo ‘Remo Brindisi’ di Lido Spina dagli organizzatori Leonardo Romani, della docente di Storia dell’arte e critica dell’arte Erika Cantinotti, da Alessandro Pasetti di Made Eventi e dall’assessore Emanuele Mari. "Si tratta della rassegna letteraria più longeva della costa emiliano-romagnola, giunta alla 15esima edizione – ha ricordato Romani -. E non è casuale la scelta della location per la presentazione, la Casa Museo di Lido di Spina che Remo Brindisi aveva pensato come luogo in cui la cultura pulsasse".

L’assessore Emanuele Mari ha evidenziato l’apprezzamento del pubblico verso ‘Librandosi’: "Alle presentazioni dei libri all’aperto, si accompagnano momenti di dibattito e riflessione, in un clima coinvolgente". Tra gli appuntamenti clou, quelli che si terranno nel giardino della Casa Museo ‘Remo Brindisi’: il 15 luglio Pierferdinando Casini presenterà il suo libro ‘C’era una volta la politica’, nel corso del quale si parlerà del valore della politica e del ruolo che essa ricopre; il 5 agosto, invece, Elisabetta Sgarbi parlerà del suo film sul fotografo Nino Migliori ‘Viaggio intorno alla mia stanza’, premiato col Nastro d’argento. Imperdibili anche gli altri appuntamenti, che si terranno al Mondadori Bookstore di Lido degli Estensi: il 30 giugno Massimo Carugno presenterà il suo libro ‘L’ombra dell’ultimo manto’, cui seguirà Elisa Delpari con il suo ‘2030 Apocalypse War’. Serata in ‘giallo’ quella del 7 luglio con ospiti Massimo Fagnoni con ‘Mentre Bologna Dorme’ e Chiara Forlani con ‘Il campo delle ossa’. Al mondo femminile, invece, è dedicato il 21 luglio con ‘Ritorno a casa’ di Ines Cavicchioli e de ‘La carezza segreta’ di Nicoletta Poli. Il 28 luglio, invece, saranno protagoniste le tradizioni enogastronomiche con Riccardo Corazza che presenterà ‘Terradivina’ e Andrea Veronese con il suo ‘Ode alla Tagliatella’. Tutti gli appuntamenti, ad ingresso gratuito, si terranno alle 21.30. Non basta? Ed ecco l’evento speciale del 19 luglio, al Bagno Huna di Lido di Spina, dedicato ad una serie culto: ‘Happy Days’. Ospite sarà il massimo conoscitore italiano della storia del telefilm, Giuseppe Ganelli, autore del libro ‘La nostra storia. Tutto il mondo di Happy Days’, con post-fazione di Max Pezzali e prefazione di Henry Winkler, che ha dato volto e voce al mitico Fonzie.

Valerio Franzoni