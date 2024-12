Torna l’invasione dei Babbi Natale. L’evento punta alla certificazione

Anche quest’anno, immancabile a San Carlo l’Invasione dei Babbo Natale. L’appuntamento è per domani dalle 9 alle 11.30. La Proloco ha candidato questa iniziativa per la certificazione a evento di qualità dell’Unpli nazionale. "Darebbe ancora più prestigio al territorio che conta già le sagre di qualità della cotoletta e quella della zucca del suo cappellaccio di San Carlo – afferma Vittorina Lodi, presidente di Proloco San Carlo –. Avere anche un evento di qualità, oltre ad essere di grande soddisfazione per noi volontari, sarebbe utile per farci conoscere di più a livello nazionale".

Ed entra nel vivo di ciò che sarà la mattina della vigilia di Natale. "Ci saranno un mago, il mangiafuoco, i Lego giganti, il truccabimbi, palloncini in varie forme, i laboratori e l’intrattenimento gestito dal gruppo di Morgania – prosegue –. Ci saranno 20 postazioni, nove posizionate davanti alle attività di San Carlo e le restanti invece gestite dalle associazioni che collaborano alla realizzazione dell’evento". E ancora. "Durante la settimana prima di Natale alle scuole materne e primarie sono state consegnate delle mappe – aggiunge –. Martedì mattina, i bimbi raccoglieranno 20 timbri diversi tra attività e associazioni e pescheranno un bigliettino con un premio immediato. Al completamento della tessera ci sarà un sorteggio con premi prestigiosi".

Si parte alle 8.45 con l’inaugurazione con il sindaco, il presidente regionale Unpli e gli ispettori per la certificazione.