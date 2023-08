Torna lo Sbaracco a Cento: Pro Loco esclusa ancora

CENTO

"Don’t miss the offer’ è lo slogan per la giornata di Sbaracco a Cento, che sarà sabato 2 settembre dal mattino fino a tarda serata o notte dove i negozianti usciranno in strada con la loro merce proponendola a prezzi appetitosi e scontatissimi. "Lo Sbaracco lo organizza il nostro Comitato commercianti insieme ad Ascom e Comune di Cento – dice Lucia Fiocchi, presidente del Comitato ‘Cento in vetrina’ - al pomeriggio dalle 17 in poi ci sarà animazione per bambini, dj set e negozi all’esterno con lo sbaracco. E sarà anche già presente il lunapark, lo streetfood, i ristoranti e lo spettacolo alla rocca oltre ad altre iniziative". Nello stesso giorno, infatti, alle 18 al Giardino del Gigante c’è ‘Circle time’ organizzato da Creativi per Natura, Tararì tararera e Amici del Gigante mentre in centro, entrambi alle 21, al Palco Rocca c’è "Valerio Cantori Group", concerto di musica jazz mentre al Centro Ancescao al Zanandrea torna ‘La Corrida’ con esibizioni canore e performance varie di dilettanti. Sbaracco che nelle locandine porta anche il marchio di Delphi, azienda alla quale è stata affidata quest’anno la Fiera. "Fra gli eventi che abbiamo ideato e portato avanti per anni ci sono lo sbaracco e notte bianca, per essere da supporto agli esercenti del centro negli ultimi giorni di saldi che, anno dopo anno, è cresciuta fino a divenire un evento totalmente autonomo – rivendica Pro Loco Cento - Anche nel 2023 abbiamo presentato, all’amministrazione comunale, il nostro progetto di ’sbaracco’ e, come tutte le altre proposte fatte non è stata minimamente presa in considerazione. Non si capisce perché Pro loco Cento,che ha ideato l’evento, non possa continuare insieme a esercenti e Comune stesso".