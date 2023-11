Torna lo scudo crociato. Nuova ‘casa’ per l’Udc: "Custodiamo i valori, saldamente con Fabbri"

Lo scudo crociato torna a biancheggiare in città. A pochi passi dal Comune, in via Cortevecchia, il simbolo della Democrazia Cristiana, o meglio dell’Udc, ha trovato una nuova casa. Il ‘regista’ dell’operazione è Riccardo Bizzarri, commissario regionale dell’Udc, che apre la mattinata facendo un tuffo nel passato ma con lo sguardo rivolto al futuro. "Il simbolo dell’Udc– dice in premessa – era dal 2009 che non appariva sulle schede elettorali di Ferrara. Finalmente, per le amministrative del 2024, torneremo. E appoggeremo il centrodestra e la candidatura di Alan Fabbri". Il nome del sindaco, in effetti, compare già nei manifesti che arredano la sala accanto al bar Aroldo della famiglia Garutti. L’ospite d’onore è Lorenzo Cesa, leader nazionale dell’Udc, che parte con una premessa di valori. "Noi siamo l’unione dei democratici cristiani – scandisce – i custodi di una tradizione politica che ha fatto grande questo Paese". Quelli della "difesa della famiglia, non a chiacchiere ma con i fatti", quelli che ritengono la vita "il valore più sublime, senza se e senza ma" e soprattutto che "non fanno politica sulla base del sentiment, ma sulla scorta di esperienza e competenza". Insomma i politici che "hanno fatto il cursus honorum, nei consigli comunali, nelle regioni, fino ad arrivare al parlamento e al governo centrale".

Con un tratto distintivo: "La concretezza nel dare risposte ai problemi dei cittadini". Anche Cesa ribadisce che a Ferrara come a Roma il partito è "saldamente ancorato al centrodestra". Mentre lo dice, Bizzarri chiede al parlamentare di raccontare la chiamata con il sindaco Fabbri, fatta poco prima. "Un’occasione – rimarca Cesa – per confermargli la nostra vicinanza e il nostro appoggio in occasione delle amministrative del 2024". Ciriaco Minichiello è sul punto di commuoversi quando prende la parola. "Penso che tra l’essere diventato padre pochissimi giorni fa – dice il segretario comunale del partito – ci sia una forma di connessione. Una nuova sede per un partito come l’Udc nella nostra città rappresenta un’occasione preziosa. Il nostro gruppo è formato da persone leali, concrete e soprattutto competenti che potranno dare un contributo significativo alla campagna elettorale di Alan Fabbri e, in prospettiva, alla sua azione di governo dopo giugno".

"Sono un neofita della politica – premette Maro Mantoan, esponente dell’Udc comunale – e quando abbiamo iniziato questo percorso abbiamo pensato che probabilmente sarebbe stato più facile intraprendere un’esperienza civica. Ma poi abbiamo convenuto che fosse necessario riportare in città il bagaglio valoriale rappresentato dall’Udc e da ciò che il simbolo rappresenta da sempre per il nostro Paese". Probabilmente le parole di Mantoan hanno colpito il cuore di Bizzarri che, per un attimo, riprende la parola per ribadire un concetto: "Sono nato con il simbolo Libertas – dice – E ancora è per me la guida valoriale". Lo stesso sentimento che accomuna anche Stefania Borghetto, del gruppo comunale dei democratici cristiani, "entusiasta di questa avventura".