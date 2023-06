Torna ’Mani in campus’, laboratori per i ragazzi

Dopo il successo ottenuto nel 2022, torna Mani in Campus: il ciclo di laboratori estivi rivolti alle ragazze e ai ragazzi nati tra il 2005 e il 2011, organizzati da Cna Ferrara, parte il 26 giugno. Quest’anno i laboratori non saranno cinque ma nove e si svolgeranno nell’arco di tre settimane, per concludersi il 14 luglio. Sede dei laboratori, anche quest’anno, la Factory Grisù di Via Poledrelli. Oggi la presentazione dell’iniziativa in conferenza stampa. "Dopo l’edizione zero del 2022, quest’anno abbiamo deciso di rilanciare – ha spiegato la responsabile dell’area economica Amelia Grandi –. Non solo abbiamo aumentato i laboratori, abbiamo anche abbassato l’età minima per le iscrizioni. Resta invariata la scelta di fondo: cercare di coinvolgere sempre di più i giovani, che sono fondamentali per la crescita delle nostre imprese e per la costruzione del nostro futuro". È quindi confermata la linea che l’anno scorso ha decretato il successo dell’iniziativa, che prevede nove laboratori condotti da artigiani e professionisti per imparare e scoprire mestieri affascinanti, o semplicemente divertirsi creando. "Ai ragazzi consentiremo di fare esperienza diretta di mestieri e professioni molto diverse tra loro. La chiave è dare la possibilità ai ragazzi di “mettere le mani in pasta”, lavorare concretamente sotto la guida di artigiani e professionisti espertissimi", ha spiegato Jessica Morelli, vice presidente di Cna Ferrara. Ce n’è davvero per tutti i gusti: dalla stampa 3D al teatro, dalla bellezza allo story telling, dallo shiatsu alla programmazione con Mine Craft, alla meccanica per biciclette, alla moda, alla fotografia. "Con questi laboratori diamo la possibilità ai ragazzi di sperimentarsi e portare alla luce le proprie vocazioni e i propri interessi, in un contesto protetto, allegro, che facilita la socializzazione. Anche questo è un valore aggiunto della nostra iniziativa", ha detto Silvia Merli, responsabile di Cna per i rapporti con le scuole. Il 7 giugno, alla Factory Grisù, è previsto un open day a partire dalle 17 30, per presentare i laboratori: tutti sono invitati. Per info e iscrizioni bisogna contattare Chiara Pavani di Cna. Mail: [email protected] tel. 0532 749228