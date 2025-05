Torna miXXer, il festival itinerante. Tributo alla musica contemporanea

Torna MiXXer, il festival di musica contemporanea del Conservatorio Frescobaldi che attraversa la città tra generi e stili musicali diversi. Il festival giunge a tagliare il traguardo della 18esima edizione e avrà luogo il 15, 16 e 17 maggio in diversi scorci della città.

Tra questi figurano Palazzo Naselli Crispi, Ridotto del Teatro Comunale, giardino di Palazzo Giulio D’Este, Torrione Jazz Club, Pinacoteca Nazionale e loggiato di Palazzo dei Diamanti. Il repertorio del festival, concepito sin dai suoi inizi con una forte spinta all’inclusività, lascia ampio spazio a "voci" di compositori non necessariamente riconducibili alle avanguardie della cosiddetta musica colta. Per questo motivo troviamo affiancate nei programmi culture musicali diverse che hanno in comune comunque il valore della ricerca, della sperimentazione e del riflesso della cultura frammentista tipica quindi dei nostri tempi.

Le geografie toccate nel programma sono ampie e variegate, dalla nuova musica italiana, a composizioni delle avanguardie storiche, dalle trascrizioni d’autore a brani di ispirazione popolare dell’America Latina. "La storia del festival è in realtà un po’ più lunga – ha ricordato durante la conferenza di presentazione dell’iniziativa la direttrice del Conservatorio Annamaria Maggese –, risale al 2001, quando, all’alba del nuovo millennio, il Conservatorio decise di dedicare un’intera giornata alla musica del secolo appena conclusa. Una giornata di concerti dall’alba al tramonto – ha proseguito – tutti dedicati alla musica del Novecento. Negli anni successivi fu sempre riproposta con nomi diversi, finché nel 2007 assunse il nome di miXXer, e con questo titolo è proseguita fino ad oggi".

Ideatore e direttore artistico di miXXer è Stefano Cardi, docente da molti anni al Conservatorio Frescobaldi e responsabile dell’area musica contemporanea che ha illustrato i contenuti musicali di questa edizione. "Il titolo scelto per questa edizione, "Windows" – ha precisato ancora – vuole suggerire le diverse immagini e i contesti che ispirano i compositori dei nostri giorni, come un affacciarsi su paesaggi sonori, vive fonti di idee musicali".

"La manifestazione – ha aggiunto – è nata con lo spirito di una forte collaborazione tra compositori, interpreti, docenti e studenti, come un laboratorio musicale contemporaneo che affianca la scrittura alla performance, la didattica storica alla sperimentazione, al gioco musicale". L’edizione 2025 intende ricordare il centenario dalla nascita del compositore Luciano Berio; il festival inizierà giovedì 15 maggio con il concerto alle 17.30 a Palazzo Naselli Crispi ad ingresso libero, proseguirà poi venerdì 16 con il concerto alle 18 al Ridotto del Teatro Comunale e si concluderà sabato 17 dalle 15 alle 21 con la tradizionale passeggiata musicale nei luoghi storici della città. Anche quest’anno il festival miXXer si avvale della media partnership di Rai Radio 3 Classica che trasmetterà un estratto del festival.