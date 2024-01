Torna ’Movida sicura’. Si ampiano servizi igienici, confermati gli street tutor

FERRARA

Nuovamente attivi i servizi igienici in piazza Verdi e gli ‘street tutor’ per la movida sicura. Per il 2024, il servizio si amplia e viene programmato a copertura dei periodi da gennaio a metà giugno e da settembre a metà dicembre, mesi in cui si registra maggiore affluenza. L’apertura è prevista per le serate di mercoledì, venerdì e sabato (ore 22.30-1.30 di notte). Riaperti al pubblico i servizi igienici per i frequentatori della socialità notturna. I bagni sono messi a disposizione per coprire le ore in cui molti locali chiudono, con accoglienza all’interno dell’ex Teatro Verdi, ingresso da via Camaleonte 8, nelle adiacenze di piazza Verdi. L’Amministrazione comunale, in continuità con quanto già realizzato nelle annualità precedenti, prosegue infatti a realizzare quanto previsto nel protocollo di regolamentazione ’Movida Sicura’.

"L’obiettivo – spiega l’amministrazione – è il decoro urbano per una gestione unitaria e coordinata degli spazi pubblici all’interno del perimetro di piazza Verdi con l’obiettivo di contemperare le esigenze di esercenti, fruitori e residenti della zona". Tutto ciò in collaborazione con RTI Laboratorio Aperto di Ferrara. L’iniziativa di apertura dei bagni va in risposta alle necessità espresse dai cittadini, commercianti e fruitori dell’area della Movida, compresa tra via Carlo Mayr e piazza Verdi.

Ripartita anche l’attività degli ‘street tutor’, messa a punto dall’Amministrazione comunale nell’ambito del progetto Movida Sicura. Le discoteche continuano ad essere presidiate insieme alle zone della movida tra piazza Verdi-Carlo Mayr-San Romano e della socialità nell’area della galleria Matteotti. Il venerdì sera un apposito street tutor presidia l’area all’esterno della discoteca College, in via Arianuova, a partire dalla mezzanotte e fino alle 5 del mattino. "In questo caso – spiega il Comune – l’biettivo è tenere sotto controllo schiamazzi notturni, danneggiamenti e possibili elementi di disturbo. Analogo presidio viene assicurato il sabato sera nell’area davanti alla discoteca Sinatra a Corlo". Il progetto, avviato a metà giugno 2023, va infatti a rinforzare il piano degli interventi messi in campo a tutela di cittadini e partecipanti della Movida cittadina a partire dall’estate del 2020 con le presenze di stewart nelle aree di piazza Verdi, via Carlo Mayr e via San Romano. Quattro gli operatori in azione in questa delicata zona del centro storico nelle serate più frequentate del mercoledì, venerdì e sabato. Tra i loro compiti rientra anche quello di informare e sollecitare i frequentatori dei locali all’utilizzo dei bagni pubblici, aperti dal Comune in via Camaleonte, dopo l’orario di chiusura dei bar.

A partire da giugno 2023 è stato anche avviato il presidio nell’area della galleria Matteotti affacciata sul lato del Duomo in pieno centro di Ferrara. Dal giovedì alla domenica, dal pomeriggio alla sera (ore 15-20), due operatori dedicati a un’utenza più giovane presenziano l’area.

