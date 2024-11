Torna ’Musica con tè’ alla Delizia degli Este

Riprendono da domani i concerti di ’Musica con tè’, la cui tredicesima edizione porterà alla Delizia Estense del Verginese un concerto domenicale ogni mese, fino ad aprile, seguito da una degustazione di tè e fine pasticceria. Il primo appuntamento si terrà dunque domani, dalle 16 alla Vinaia del Sapere della reggia, con ’Armonie dell’arpa: viaggio tra classici e paesaggi musicali’, a cura di Aurora Bottacin. Questi momenti musicali, che trovano spazio nella cornice di una delle Delizie degli Este, coinvolgono arpe, clavicembali, violoncelli, percussioni e tante altre proposte. Il calendario domenicale dei concerti prosegue il 15 dicembre con ’Marco Polo: viaggio attraverso il fascino dell’antica musica’, a cura del trio Enchiridion Consort – Stefano Squarzina al flauto dolce, Roberto Felloni al liuto e oud e Marco Cirelli alle percussioni storiche –, seguito il 19 gennaio 2025 da ’La stravaganza, musiche per clavicembalo di varia ispirazione’ della clavicembalista Silvia Rambaldi. Il 16 febbraio, poi, i violoncellisti Cecilia Zanni e Tiziano Berardi, insieme al polistrumentista Renzo Rossi, proporranno musiche di Vivaldi con il loro ’Sonate serenissime’. Rossi si esibirà anche all’appuntamento successivo, il 16 marzo, dal titolo ’Bach e Mozart, due miti a confronto’. Concluderà la rassegna, il 13 aprile 2025, l’esibizione della soprano Sonia Visentin, del baritono Alberto Zanetti e di Rossi al pianoforte, per il concerto ’Omaggio a Mafalda Favero, a 120 anni dalla nascita’, in ricordo della cantante soprano portuense che ha dato il nome alla scuola di musica del paese.

La rassegna è promossa dall’associazione Polifonica Il Nuovo Echo, con la collaborazione della cooperativa Atlantide e il patrocinio dell’assessorato alla cultura del Comune di Portomaggiore. Tutti i concerti hanno inizio alle 16 e la partecipazione ha un costo di 5 euro a persona.

Benedetta Ruiba