Torna nei bar ’Un caffè (o aperitivo) in frazione’ La giunta ascolta i cittadini per risolvere i problemi

Torna nel Portuense "Un caffè (o aperitivo) in frazione": dal 13 aprile prende il via il ciclo di incontri nei bar o luoghi di ritrovo delle frazioni, assieme all’assessore al Decentramento Angelo Trentini e al resto della giunta, per ascoltare i cittadini, raccogliere istanze, segnalare delle difficoltà o anche presentare delle proposte. Tutti gli appuntamenti si terranno al giovedì alle 18.30. Si comincia giovedì 13 aprile nella frazione di Sandolo, nel Bar Brasserie 5.0; giovedì 20 aprile nel bar Arci, a Gambulaga; giovedì 4 maggio nella saletta parrocchiale di Ripapersico; giovedì 11 maggio nel Bar Sport di Portoverrara; giovedì 18 maggio nel bar Note di vino e caffè a Maiero; giovedì 25 maggio a Runco nel bar Flavia; giovedì 8 giugno a Portorotta nell’ex asilo parrocchiale, infine giovedì 15 giugno a Quartiere nel bar Arci. Il ciclo torna a grande richiesta, un modo per gli amministratori per tastare il polso con la realtà del territorio e mantenere i rapporti con i cittadini e per i residenti delle frazioni di far sentire la propria voce e non sentirsi discriminati dal capoluogo. Poco importa il luogo quello che sta a cuore alla giunta è ascoltare, rispondere, confrontarci e prendere in carico situazioni e questioni. Con questo mini tour gli amministratori si rendono disponibili ad accogliere i cittadini in tutto il territorio con una modalità genuinamente di ascolto.