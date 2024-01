Torna ’Strade sicure’. L’Esercito a Ferrara: "Quattrocento militari nelle nostre regioni"

di Beppe Boni

BOLOGNA

Colonnello Francesco Randacio, comandante della Regione Emilia Romagna e di uno dei Raggruppamenti di Strade sicure, allora Ferrara ha chiesto rinforzi?

"Non è l’unica città dell’area di mia competenza per l’Operazione Strade sicure ad aver chiesto e ottenuto attraverso il prefetto altri uomini soprattutto per l’area cosiddetta Gad, dove l’Esercito già opera da tempo. Il prefetto attraverso le linee gerarchiche si è attivato attraverso il Ministero dell’Interno che poi si rivolge al Ministero della Difesa il quale a sua volta attiva gli organismi militari. Io attendo ordini dal mio comando per applicare la direttiva".

Ha già incontrato il prefetto per definire le linee operative?

"E’ in programma un incontro con il Comitato per l’ordine pubblico guidato appunto dal prefetto. Quindici militari coprono già da tempo il servizio nell’area Gad, di cui conosco bene i problemi, in supporto a carabinieri, polizia e Finanza".

Qual è l’area coperta dal suo comando?

"Guido l’Operazione Strade sicure in Emilia Romagna, Toscana, Veneto e Umbria con gli attuali 400 militari messi a disposizione. Ma altri ne arriveranno sempre su richiesta dei singoli prefetti".

In Emilia Romagna che città coprite?

"Siamo presenti a Bologna, con presidio fisso dinanzi a San Petronio, poi Modena, Ferrara, Piacenza, Rimini. In caso di richiesta possiamo attivare anche presidi mobili".

Che reparti utilizzate?

"Preferibilmente quelli dislocati nelle aree vicine come il Reggimento 7° Vega di Rimini, il Genio ferrovieri di Castelmaggiore, gli uomini dell’artiglieria contraerea, il 6° Reggimento centro logistico di Budrio, a Bologna, il Genio pontieri a Piacenza, i Lagunari a venezia, i paracadutisti in Toscana e così via".

Ferrovie sicure è la gemella di Strade sicure?

"In un certo senso sì. Pattugliamo già alcune stazioni, come Bologna per esempio, dove è già stato chiesto un ulteriore rinforzo. E durante le festività natalizie è stato rafforzato il già grande impegno per garantire più sicurezza nelle singole aree urbane".

Quali sono le regole d’ingaggio?

"Lavoriamo sempre in stretto contatto e in collaborazione con le Forze dell’ordine che facciamo intervenire per gli aspetti di loro competenza come gli arresti. Noi offriamo un contributo operativo ma possiamo intervenire direttamente in caso di una minaccia diretta o dove serve un intervento immediato".

Gli uomini e le donne sono addestrati a queste operazioni?

"I militari non escono mai dall’ambito delle proprie competenze e sono preparati ad intervenire con il metodo di combattimento militare, quindi senza armi, che si basa su dinamiche di arti marziali".

I numeri degli interventi di Strade sicure?

"In quindici anni di attività sul piano nazionale sono stati effettuati 38 milioni di controlli ad autoveicoli, i militari hanno contribuito a 17.700 arresti e al sequestro di 3 tonnellate di stupefacenti".