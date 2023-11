Torna ’Torre di libri’ con i laboratori per i ragazzi

Sono già iniziati per gli studenti delle scuole primarie copparesi gli appuntamenti con i laboratori ‘Torre di libri’, nell’ambito dell’offerta formativa rivolta dal Comune di Copparo a tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio, a cura della Biblioteca ‘Anne Frank’ in collaborazione con il Consorzio Res. Fra gli scaffali della Torre Estense ha preso vita ‘Gira la ruota e inventa la storia’: la narratrice Antonella Antonellini ha portato la sua macchina inventa-storie, che, con le sue ruote colorate, ricche di personaggi reali e fantastici, offre alla fantasia e all’immaginazione dei bambini lo stimolo per creare magicamente nuove storie. Dalla casuale combinazione delle sue ruote, nascono storie che seguono la struttura classica delle fiabe: un protagonista, un antagonista, un aiutante magico, un ambiente e, infine, il tempo, il ‘magico attore della storia’. Gli scolari sono stati coinvolti nel contagioso gioco della creazione di storie, provando il brivido dell’invenzione e la magia dell’interpretazione dei personaggi.

v.f.