Torna ubriaco a casa dell’ex nonostante il divieto del giudice. Arrestato, finisce ai domiciliari

Alle spalle aveva già una condanna a due anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia. A seguito di quelle contestazioni, gli fu applicata anche la misura del divieto di avvicinamento alla ex convivente. Un provvedimento che, però, ha pensato bene di non rispettare. Una violazione che gli è costata le manette. Protagonista della vicenda è un sessantenne italiano, residente a Copparo.

Sabato sera l’uomo, nonostante il divieto di avvicinamento che gli era stato imposto, si è presentato ubriaco a casa della donna, anch’essa residente a Copparo. Quest’ultima, spaventata dall’esserselo trovato davanti nonostante la misura, ha subito allertato i carabinieri. Quando i militari sono arrivati sul posto, il sessantenne era ancora lì. La violazione del provvedimento del tribunale, come accennato, gli è costata l’arresto in flagranza. Ieri mattina l’uomo è stato accompagnato in tribunale per l’udienza di convalida. Il giudice ha convalidato l’arresto eseguito dai carabinieri di Copparo e ha disposto per l’uomo la custodia ai domiciliari a casa del padre, dove si trova da quando è stato disposto il divieto di avvicinamento alla donna. Il suo difensore, l’avvocato Alessandro Misiani, ha chiesto termini a difesa e l’udienza è stata rinviata al 28 maggio, data in cui si entrerà nel vivo del processo.

Come accennato, l’episodio di ieri si inserisce in un contesto di maltrattamenti in famiglia sui quali il tribunale si era già espresso di recente con una sentenza di condanna. In particolare, stando a quanto emerso, la convivenza fra il sessantenne e la donna sarebbe sempre stata turbolenta. Non si sarebbero mai verificati episodi di violenza fisica, quanto principalmente pressioni e vessazioni psicologiche, soprattutto nei giorni in cui il sessantenne tornava a casa ubriaco. Episodi, si diceva, già finiti al centro di un procedimento penale.

f. m.