Torna Unijunior Ferrara. L’università si apre a bambini e ragazzi con lezioni e laboratori

Al via la dodicesima edizione di Unijunior Ferrara ‘conoscere per crescere’. Si tratta di un ciclo di lezioni universitarie per giovani dagli 8 ai 13 anni, promosso e organizzato dall’Associazione Leo Scienza in collaborazione con l’Università di Ferrara. Il progetto è patrocinato da Comune di Ferrara e Regione Emilia Romagna. Unijunior inizierà il 14 ottobre e terminerà sabato 16 dicembre con la grande festa finale di consegna dei diplomi alla presenza di alte cariche accademiche, docenti universitari e degli scienziati di Leo Scienza, che intratterranno il pubblico con uno spettacolo teatrale-scientifico, che combina comicità, poesia e momenti di interazione con il pubblico. "Dopo più di 10 anni di Unijunior a Ferrara possiamo senz’altro dire con grande orgoglio che questo progetto è diventato un reale punto di riferimento culturale per bambine, bambini, ragazze, ragazzi e famiglie del territorio – sottolinea la rettrice Unife Laura Ramaciotti -. Sono migliaia i giovanissimi che hanno vissuto questa esperienza, chi per una sola edizione, altri per 5 o 6 anni consecutivi, con grande entusiasmo e curiosità, rendendo così la nostra Università sempre più un luogo accessibile a tutti, tempio del sapere, ma anche spazio di condivisione e confronto in cui poter imparare, ma soprattutto stupirsi e divertirsi".

Il programma di questa dodicesima edizione comprende 20 fra lezioni e laboratori inerenti diverse discipline quali: medicina, paleoantropologia, etologia, scienze della terra, ecologia, fisica, zoologia, biologia, chimica, fisiologia, storia, matematica, teatro. Gli organizzatori Riccardo Guidetti, presidente dell’associazione Leo Scienza, e Maria Grazia Campantico, responsabile dell’ufficio relazioni con il pubblico di Unife, spiegano: "Le aule dell’Università di Ferrara tornano a ospitare Unijunior – conoscere per crescere, il primo e a oggi unico esempio italiano di Children’s University, che prenderà il via sabato 14 ottobre al Polo Chimico Bio Medico di via Borsari, 46. L’iniziativa è rivolta ai ragazzi dagli 8 ai 13 anni a cui docenti afferenti a diversi Dipartimenti del nostro Ateneo terranno lezioni e laboratori su argomenti e con modalità e linguaggio adatti ai giovanissimi per 5 sabati pomeriggio, tra ottobre e dicembre".

Un progetto e lezioni che al momento vede oltre 150 giovani iscritti, non solo di Ferrara, ma anche da fuori provincia e regione. A simboleggiare la presentazione di Unijunior un albero della conoscenza, ad esemplificare l’insieme delle materie trattate nelle lezioni.

