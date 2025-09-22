Torna Unijunior, via alle iscrizioni per le lezioni rivolte ai bambini

Sono aperte le iscrizioni al quattordicesimo anno accademico di ”Unjunior-Conoscere per crescere’, il ciclo di lezioni universitarie per bambini e ragazzi dagli 8 ai 13 anni, promosso e organizzato dall’Università di Ferrara in collaborazione con l’associazione culturale Leo Scienza. Confermate anche per questa edizione le due sedi di Ferrara del polo Chimico bio medico (via Borsari, 46) e palazzo Turchi di Bagno (corso Ercole I D’Este, 32), nonché quella di Rovigo al dipartimento di Giurisprudenza a palazzo Angeli (via Domenico Angeli, 28).

Sono trenta gli appuntamenti previsti nel programma 2025/26, fra lezioni e laboratori, tenuti da ventotto docenti afferenti a diversi dipartimenti dell’Ateneo estense, che si svolgeranno per sette sabati a partire dal 18 ottobre, per concludersi con la festa finale di consegna diplomi il 31 gennaio.

"Le aule dell’ateneo tornano a ospitare Unijunior, il primo e a oggi unico esempio italiano di Children’s University – spiegano gli organizzatori Maria Grazia Campantico, responsabile dell’ufficio Relazioni con il pubblico di Unife, e Riccardo Guidetti, presidente dell’associazione Leo Scienza –. Sarà un nuovo affascinante viaggio per giovani studentesse e studenti fra cultura, esperimenti, curiosità e soprattutto divertimento, attraverso la scoperta di diverse discipline quali matematica, informatica, teatro, neuroscienze, fisica, medicina, astrofisica, cosmologia, scienze motorie, diritto, infermieristica, robotica, paleoantropologia, ecologia, filosofia, scienze della terra, biologia, chimica e scienze sociali". Il calendario completo delle lezioni e le iscrizioni online sono disponibili sul sito internet unijunior.it/ferrara/.

