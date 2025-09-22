Un'eredità da coltivare

Valerio Baroncini
Un'eredità da coltivare
Ferrara
Torna Unijunior, via alle iscrizioni per le lezioni rivolte ai bambini
22 set 2025
REDAZIONE FERRARA
Torna Unijunior, via alle iscrizioni per le lezioni rivolte ai bambini

Sono aperte le iscrizioni al quattordicesimo anno accademico di ”Unjunior-Conoscere per crescere’, il ciclo di lezioni universitarie per bambini e...

Sono aperte le iscrizioni al quattordicesimo anno accademico di ”Unjunior-Conoscere per crescere’, il ciclo di lezioni universitarie per bambini e ragazzi dagli 8 ai 13 anni, promosso e organizzato dall’Università di Ferrara in collaborazione con l’associazione culturale Leo Scienza. Confermate anche per questa edizione le due sedi di Ferrara del polo Chimico bio medico (via Borsari, 46) e palazzo Turchi di Bagno (corso Ercole I D’Este, 32), nonché quella di Rovigo al dipartimento di Giurisprudenza a palazzo Angeli (via Domenico Angeli, 28).

Sono trenta gli appuntamenti previsti nel programma 2025/26, fra lezioni e laboratori, tenuti da ventotto docenti afferenti a diversi dipartimenti dell’Ateneo estense, che si svolgeranno per sette sabati a partire dal 18 ottobre, per concludersi con la festa finale di consegna diplomi il 31 gennaio.

"Le aule dell’ateneo tornano a ospitare Unijunior, il primo e a oggi unico esempio italiano di Children’s University – spiegano gli organizzatori Maria Grazia Campantico, responsabile dell’ufficio Relazioni con il pubblico di Unife, e Riccardo Guidetti, presidente dell’associazione Leo Scienza –. Sarà un nuovo affascinante viaggio per giovani studentesse e studenti fra cultura, esperimenti, curiosità e soprattutto divertimento, attraverso la scoperta di diverse discipline quali matematica, informatica, teatro, neuroscienze, fisica, medicina, astrofisica, cosmologia, scienze motorie, diritto, infermieristica, robotica, paleoantropologia, ecologia, filosofia, scienze della terra, biologia, chimica e scienze sociali". Il calendario completo delle lezioni e le iscrizioni online sono disponibili sul sito internet unijunior.it/ferrara/.

re. fe.

