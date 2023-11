Il rombo di Tornado ed F-35 su Ferrara: emozioni ad alta quota

Ferrara, 07 novembre 2023 - Tutti a naso all’insù per il passaggio di due Tornado ed un F-35 in formazione, sul centro di Ferrara. E’ l’omaggio che l’Aeronautica Militare ha voluto fare alla città, per il bel gesto di conferimento della cittadinanza onoraria al Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico, occhio sui cieli italiani indispensabile per la Difesa Aerea nazionale ma anche, tra i suoi tanti compiti, punto importantissimo per la pianificazione di operazioni di salvataggio sia in Italia che all’estero, come ad esempio, l’Operazione Aquila Omnia in Afghanistan che è valsa due medaglie.

I due Tornado e l'F-35 che hanno sorvolato Ferrara

Lo speciale sorvolo di stamattina ha visto i velivoli viaggiare ad un’altezza oltre la soglia di sicurezza di passaggio sui centri cittadini, andando dal Castello verso l’Ippodromo ed emozionando tutti con il loro particolare rombo. Soprattutto, in rappresentanza degli studenti, circa 50 alunni delle quinte C e H delle scuole Einaudi che li attendevano in piazza. Questi velivoli si trovavano in addestramento e, al termine, sono rientrati alla base di Ghedi. Fanno infatti parte del 6° Stormo, conosciuti come i "Diavoli Rossi", ed è un reparto da interdizione dell'Aeronautica Militare operativo con il velivolo Panavia Tornado. Un passaggio che arriva a 41 anni dall’atterraggio del primo velivolo Tornado operativo della Forza Armata. E’ invece nel 2022 l’arrivo anche del primo F-35, caccia multiruolo di 5ª generazione che pian piano sostituirà i Tornado. Mezzi indispensabili perché il cielo nazionale sia invulnerabile e protetto.

L’attestato di cittadinanza onoraria al generale di Divisione Aerea Claudio Gabellini

Dopo il sorvolo in piazza si è entrati in comune per un momento di incontro tra il sindaco Alan Fabbri, il Generale di Divisione Aerea Claudio Gabellini del COA, rappresentanze militari, civili, religiose, il prefetto Massimo Marchesiello, la direttrice dell’azienda Usl e commissaria straordinaria dell’Azienda ospedaliera Monica Calamai e al termine, il ricevimento dell’attestato di cittadinanza onoraria.