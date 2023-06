Tornado oggi a Ferrara: il maltempo fa ancora paura. Video

Ferrara, 6 giugno 2023 – Un vortice di vento fortissimo, un tornado – parola che siamo più abituati ad associare agli Usa che ai Lidi Ferraresi – ha sollevato tutto quello che ha incontrato in zona Lagosanto. Per fortuna, il violento fenomeno è durato poco dopo ha toccato terra: abbastanza, comunque, per essere immortalato in questo video di Emilia Romagna Meteo.

Il tornado a Ferrara (foto Emilia Romagna Meteo)

Questo è il risultato di un intensa linea di maltempo che si è abbattuto sul settore costiero della provincia di Ferrara intorno alle 13,45. Per fortuna, non si sono registrati danni ingenti.

Intorno alle 15, poi è stato avvistato un tentativo di tromba d'aria a Francolino. Per domani, è stato emessa una nuova allerta meteo gialla per temporali e il bollettino dell’Ara regionale annuncia che è possibile lo “sviluppo di rovesci e temporali con possibilità di precipitazioni localmente intense, più probabili sui rilievi e sulle zone di pianura centro-occidentali”.

Domenica, il maltempo ha fatto danni nella zona di Stellata mandando sott’acqua il campeggio: molte strutture sono state rese impraticabili: paura anche per gli ospiti sorpresi dal violentissimo temporale.