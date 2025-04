Tornano a volare gli aquiloni: "Un simbolo di diritti e libertà"

Il cielo sopra il Parco Urbano si colora con la Vulandra. L’appuntamento dal 25 al 27 aprile. Il festival degli aquiloni, una storia lunga 45 anni, è organizzato da Arci Ferrara e dal Gruppo Aquilonisti Vulandra, patrocinio del Comune di Ferrara e della Regione. L‘iniziativa è stata presentata ieri, in municipio, dall‘assessore comunale allo sport Francesco Carità insieme agli organizzatori Francesca Audino, presidente Arci, Maurizio Cenci, presidente Gruppo Aquilonisti Vulandra e ai partner Avis Ferrara rappresentata da Alessandro Cattabriga, Hera con Sandro Berghi e Ama Ferrara con Paola Rossi. "E‘ una festa che esalta-– afferma Carità – queste straordinarie creazioni volanti e prevede tanti momenti ludici per giovani, adulti e famiglie, un appuntamento accessibile e inclusivo perché senza barriere". Il festival ad ingresso gratuito per famiglie e per tutta la cittadinanza. Con appassionati e professionisti di aquiloni provenienti da tutto il mondo. Anche quest‘anno è prevista la partecipazione di 150 aquilonisti provenienti da Italia ed Europa. Un aspetto che assume ancora più forza in quest‘edizione speciale, che cade nell‘80° anniversario della Liberazione, con iniziative e momenti di riflessione in collaborazione con Anpi e Cgil. Per questa edizione è stata organizzata una collaborazione con l‘associazione Malattia Alzheimer di Ferrara Ama. Nella giornata di sabato 26 aprile in volo l‘Aquilone della memoria, grazie al progetto realizzato assieme ai beneficiari delle attività dell‘associazione. Ci saranno laboratori creativi di sostenibilità ambientale a cura di Gruppo Hera, laboratori artistici e attività sportive. Durante il festival sarà possibile acquistare gli aquiloni da far volare nello stand InfoPoint di Arci Ferrara. Sarà possibile ammirare e comprare le creazioni artigianali nel settore creativi, informarsi negli stand delle associazioni del territorio, pranzare o fare uno spuntino presso l‘area ristoro.

Mario Tosatti