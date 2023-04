Tornano a volare gli aquiloni C’è ’Vulandra’ al parco Bassani

Torneranno a volare gli aquiloni da sabato 22 a martedì 25 aprile con la 40ª edizione di Vulandra, festival degli aquiloni al parco urbano Giorgio Bassani. "Arrivare a 43 edizioni – ha commentato Andrea Maggi, assessore con delega allo sport – vuol dire che c’è una passione di fondo, un gruppo che dà continuità alla passione stessa, e che la base organizzativa è solida". I quattro giorni di festival si caratterizzeranno per le esibizioni di volo, ma ci saranno laboratori dedicati a infanzia e adolescenza, attività motorie e sportive, yoga, danza, semina di piantine, giocoleria, serigrafia, costruzione di strumenti musicali. Scopo del festival è avvicinare all’arte dell’aquilonismo. Tutti i giorni dalle 10 sarà possibile partecipare ai laboratori gratuiti di costruzione di aquiloni; nel pomeriggio, a partire dalle 15, saranno distribuiti gli aquiloni offerti dagli sponsor. "Lavoriamo tutto l’anno nelle scuole per portare la conoscenza dell’aquilone – ha raccontato Maurizio Cenci, presidente dell’associazione Vulandra –. Si pensa sia solo un gioco, ma dietro c’è una ricca storia di tecnica ed eventi, che raccontiamo agli studenti, oltre ad insegnare loro come si costruisce un aquilone". Come la scorsa edizione sarà presente al parco Bassani un’area ristoro, a cura del centro Il Quadrifoglio, aperta fino alle 21, in collaborazione con la Biblioteca Popolare Giardino sarà allestita una biblioteca e si terranno i Language cafè e laboratori per bambini. Sempre insieme alla biblioteca si terrà, sabato 22, la doppia presentazione dei libri "Tutte le anime del mio corpo. Diario di una giovane partigiana" di Maria Antonietta Moro e "Il diritto di Antigone. Appunti per una filosofia politica a partire dai corpi migranti" di Gian Andrea Franchi. Come ha ricordato Francesca Audino, presidente di Arci Ferrara: "Il festival ospita 150 aquilonisti provenienti da tutta Italia e dall’estero, soprattutto da Germania, Austria, Francia, Svizzera e Portogallo. La manifestazione si è ricavata un ruolo d’onore nei festival aquilonistici. Ad impattare, oltre al vento, è il valore umano, c’è senso di comunità tra vulandristi e ospiti".

Lucia Bianchini