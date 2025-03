Tornano ad aprile le visite guidate alla salina

Ripartiranno ad aprile le visite guidate alla Salina di Comacchio, gestita Cadf - La Fabbrica dell’Acqua, grazie alla convenzione con il Comune di Comacchio e in accordo con le direttive dell’Ente Parco Delta del Po. L’annuncio è stato dato in questi giorni attraverso i canali social della Salina e di Cadf. Come sempre, l’accesso sarà consentito con il solo accompagnamento di personale autorizzato e previa prenotazione obbligatoria. Non mancheranno le occasioni per conoscere uno scrigno di storia, tradizione e biodiversità: un luogo che si distingue per la sua ricchezza ambientale e per il ruolo che ricopre nel preservare l’equilibrio idraulico del territorio, che si potrà ammirare attraverso visite guidate, escursioni a piedi o in trenino. Già rese note le prime date. Il 21 aprile vi sarà "Pasquetta in trenino", un’escursione in trenino della durata di 2 ore; il 19 e 26 aprile sono previste escursioni a piedi della durata di 3 ore, così come nelle giornate del 2, 3 ,17 e 31 maggio. Per partecipare è necessario prenotare, chiamando il numero 0533-725301 (lunedì - giovedì dalle 9 alle 16; venerdì dalle 9 alle 13) o inviando una e-mail a info@salinadicomacchio.it. Aggiornamenti sulle varie iniziative in programma saranno pubblicate sul sito www.salinadicomacchio.it o sulla pagina Fb ‘Salina di Comacchio’.

Nella scorsa stagione turistica estiva, che ha rappresentato quella della riapertura dell’oasi naturalistica dopo la ricostruzione del ponte sul canale Bayon, si sono registrate oltre 1.500 presenze, distribuite in 30 visite guidate. Numeri che hanno confermato il fascino e l’importanza della Salina come meta di ecoturismo, attirando numerosi visitatori da tutta Italia e dall’estero. Le visite guidate vengono programmate allo scopo di garantire la conservazione di un ecosistema che necessita non solo di regolazioni idrauliche e monitoraggi costanti, ma anche di essere preservato dal di turismo di massa. Le attività proposte per la stagione 2024 si sono suddivise tra le esperienze in trenino, quelle a piedi e gli eventi speciali. Anche in occasione della Sagra dell’anguilla è stato proposto un programma intenso con escursioni più brevi, pensate per un pubblico diverso da quello estivo, caratterizzato principalmente da famiglie in vacanza.

v. f.