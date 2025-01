Tornano allo Spazio29 i ’Liberi corsi di lingue’ aperti a tutte le età

A seguito del successo della passata annualità, stanno per ripartire i “Liberi corsi di lingue” a Bondeno, in programma da febbraio presso i locali di Spazio29 con il patrocinio del Comune e l’insegnamento di Edoardo Roncatti. Si potranno apprendere i rudimenti e le basi della lingua francese, inglese e spagnola. Il periodo per le adesioni è già aperto (edoronca@tiscali.it), e rimarrà tale sino a giovedì 30 gennaio oppure nel corso del primo incontro, previsto martedì 4 febbraio. Le lezioni di tutte e tre le lingue si svolgeranno ogni martedì (4, 11, 18 e 25 febbraio, 4, 11, 18 e 25 marzo, 1 e 8 aprile): il francese dalle 18.00 alle 19.00, l’inglese dalle 19.00 alle 20.00 e lo spagnolo dalle 20.00 alle 21.00. "Un ringraziamento e un in bocca al lupo a Edoardo Roncatti per il nuovo inizio, con l’auspicio di replicare il successo di adesioni della passata annualità – commentano il sindaco, Simone Saletti, e l’assessore alla Cultura, Francesca Aria Poltronieri –. I corsi sono un’ottima opportunità per chiunque, di qualsiasi età, voglia apprendere.