Tornano i film al Cinema Boldini ’Lirica ucraina’ apre la stagione

Il Cinema Boldini riaccende lo schermo e inaugura una nuova stagione ospitata nella Sala estense, grazie alla solita direzione di Arci Ferrara, con il patrocinio della Regione e del Comune. Un luogo storico che, per i prossimi mesi, continuerà ad essere il cuore pulsante di una programmazione pensata per raccontare il mondo attraverso storie intense e visioni originali in prima visione cittadina. La stagione prende il via questa settimana con due appuntamenti imperdibili che affrontano temi di importnate attualità e grande potenza espressiva.

Il primo appuntamento è oggi, con ’Lirica ucraina’, il documentario diretto da Francesca Mannocchi, una delle voci più autorevoli del giornalismo italiano e non solo. Il film ci conduce tra le strade di Bucha, città simbolo del conflitto ucraino, visitata dalla reporter pochi giorni dopo la liberazione dalle truppe russe. Con il suo sguardo profondo e la capacità di conquistare la fiducia delle persone, Mannocchi raccoglie le testimonianze dei sopravvissuti, trasformando le loro storie in un racconto potente sulla resilienza umana. ’Lirica ucraina’ non è solo un reportage, è un viaggio nelle pieghe dell’animo umano, tra sofferenza, vendetta e lacerazioni che interrogano il nostro rapporto con la memoria e il perdono.

A seguire, domani sarà invece la volta di ’Mutiny in Heaven: The Birthday Party - Nick Cave’, un documentario che esplora il caos creativo e l’energia rivoluzionaria di una delle band più influenti degli anni Ottanta. Attraverso materiali d’archivio e testimonianze rare, il film ripercorre l’avventura musicale dei ’Birthday Party’, il gruppo che ha segnato gli esordi di Nick Cave (foto sotto). Un racconto intenso e viscerale, che non si limita solo a celebrare una band, ma ci restituisce un ritratto affascinante di un’epoca in cui la musica era ribellione e ricerca di identità.

