Tornano i giochi senza frontiere in sette Comuni

L’associazione Giulia in collaborazione con il comune di Terre del Reno e la partecipazione dei comuni di Bondeno, Cento, Crevalcore, Vigarano Mainarda, Poggio Renatico, Ferrara e Portomaggiore ha deciso di continuare questa iniziativa arrivata alla terza edizione che si ispira ai "Giochi senza frontiere", o i "Jeux sans frontieres", la manifestazione internazionale che dal 1965 ha coinvolto oltre 18 nazioni europee in una serie di gare a squadre in giochi di abilità. La gara si disputerà divisa in sei giochi più il film rouge e le squadre saranno composte da un minimo di 10 persone, di cui almeno tre di sesso femminile. L’età minima di ogni concorrente non può essere inferiore ai 16 anni compiuti o comunque nati nel 2008. "L’intento aggregativo e lo scopo benefico della manifestazione – dicono da Giulia - trovano ancora più larga espressione in un momento storico come quello attuale, in cui il bisogno di svago e di movimento ben si sposa con la giusta dose di campanilismo, ancora in grado di accendere un sano e simpatico spirito di rivalità ma sempre con un fine nobile di sostegno agli importanti progetti dell’associazione Giulia: "psicologia e oncologia pediatrica " e "cure palliative pediatriche" per essere un aiuto con le figure professionali ai bambini adolescenti e malati di tumore o con una disabilità neuromotoria in collaborazione con l’azienda ospedaliera Sant’Anna e aziende USL di Ferrara". L’evento si svolgerà sabato alle 18 presso il campo sportivo di San Carlo nel comune di Terre del Reno gentilmente concesso dal CS Sant’Agostino calcio, nello stand adiacente sarà disponibile un punto ristoro a cura della Pro loco.

Laura Guerra