Tornano i maestri della dolcezza Ai nastri ’Ferrara Art & ciocc’

Torna a Ferrara Art & ciocc, da oggi a domenica in piazza Trento e Trieste gli stand dei maestri cioccolatieri. "L’iniziativa – commenta Matteo Musacci, presidente provinciale Fipe Confcommercio – valorizza l’enogastronomia locale presso i nostri ristoratori che proporranno un menù di San Valentino mettendo in evidenza il cioccolato". "Sarà un fine settimana di forte impulso turistico, in un centro storico addobbato per Ferrara in Love", evidenzia l’assessore Matteo Fornasini. "Con questa manifestazione – spiega Angela Travagli, assessore a Fiere e Mercati – diamo il via ad una piena utilizzazione di piazza Trento e Trieste, da qui per i prossimi mesi a venire". "Quella di Ferrara è una delle tappe storiche del tour e tra le più partecipate dai nostri espositori", afferma l’organizzatore Roberto Donolato. E’ organizzato da Mark. Co. & Co. Srl con il patrocinio del Comune e di Ascom.