Tornano i pattini al Palacinghiale. Al via la stagione

È finalmente possibile pattinare sul nuovo pavimento del Palacinghiale di Ponte Rodoni, a Bondeno. Dopo i recenti lavori di riqualificazione, la struttura ha riaperto i battenti e accoglie, tra le tante società sportive, le atlete dell’Asd Pattinaggio Artistico Bondeno che, per la prima volta, hanno potuto ‘calpestare’ il nuovo manto in parquet, ideale per la loro disciplina. Ad annunciarlo, con entusiasmo, l’assessore allo Sport Ornella Bonatti, che ha voluto esprimere tutta la sua soddisfazione assistendo personalmente al primo allenamento sui pattini: "E sono soddisfazioni – ha ammesso –. Oggi è iniziata la nuova stagione sportiva 25/26. Sono andata al Palacinghiale a portare il mio saluto all’Asd Pattinaggio Artistico Bondeno, le cui atlete hanno iniziato a calpestare il nuovo manto in parquet, ideale per questa disciplina". Poi un appunto: "Naturalmente lo ‘sfoggio’ iniziale, avvenuto la scorsa settimana, è stato riservato ai giocatori del Futsal Ponte Rodoni, perché questa è la loro casa. Grazie a tutti coloro che hanno lavorato – ha sottolineato l’assessore – perché questo luogo potesse essere utilizzato al meglio da più attività sportive. Un plauso va all’Ingegnere Stefano Banzi che ha seguito con maestria il lavoro, a Stefano Grechi e Massimo Tilomelli per le finiture molto importanti per la corretta fruizione del campo". I lavori, annunciati e avviati a inizio 2025, hanno visto il rifacimento della pavimentazione, un intervento necessario per rendere l’impianto sportivo idoneo a più attività e più sicuro per gli atleti. Con un costo complessivo di 275 mila euro, finanziati tramite un mutuo con il Credito Sportivo, l’amministrazione comunale ha voluto dare un segnale di attenzione verso gli impianti sportivi, anche quelli nelle frazioni.

Claudia Fortini