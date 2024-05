Tornano i sabati del Guercino

I Sabati del Guercino ritornano a Cento per la seconda edizione con tante novità. Sabato 18 Maggio, dalle 17 alle 22, | Vini del Sud. Troverete, Degustazioni itineranti per le attività del centro storico, musica e concerti, negozi aperti fino a tardi, eventi collaterali, laboratori, aree gioco per bambin. tour in bicicletta alla scoperta delle bellezze del territorio, degustorie, Notte dei Musei, visite guidate in Pinacoteca, laboratorio cartapesta a cura delle associazioni carnevalesche. E’ possibile acquistare il ticket sia on line all’info point in piazza del Guercino.