Tornano le giornate del Fai Le bellezze ’inaccessibili’ raccontate dai ragazzi

di Francesco Franchella

"Queste giornate sono particolarmente importanti e simboliche per il Fai (Fondo per l’Ambiente Italiano)", afferma la presidente regionale Carla Di Francesco, presentando le Giornate Fai di Primavera. "Un weekend di feste di piazza per tutta l’Italia", in cui verranno aperti, ad esempio, "il Castello e il Palazzo Ducale, che si potranno visitare in una visione e in un’angolatura che ancora non conosciamo". Insomma, le parti inedite o, di solito, non aperte al pubblico. In questo senso, le Giornate Fai sono anche un’opportunità. Il programma l’ha spiegato Barbara Pazi, capo delegazione del Fai provinciale: "Le giornate si terranno questo weekend, in 400 città d’Italia si potranno visitare 750 luoghi di storia, arte e natura, la maggior parte inaccessibili o poco conosciuti". Le visite sono gratuite, ma chi vuole può lasciare un’offerta. Per quanto riguarda Ferrara, sono stati scelti due beni d’eccellenza, il Castello e il Palazzo Ducale. Nel primo si verrà guidati, tra l’esterno e il secondo piano, alla scoperta dell’architettura e delle trasformazioni che il castello ha subito nei secoli. "L’apertura del Fai – commenta Francesco Lavezzi, rappresentante della Provincia – sarà anche un’anteprima: dopo gli interventi di restauro, questi ambienti saranno visitabili in modo permanente". Al Palazzo Ducale, poi, si visiteranno la Sala dorata, le stanze prospicenti corso Martiri, il camerino delle Duchesse, la via Coperta e non solo. "Sarà un fine settimana fantastico – afferma l’assessore alla cultura, Marco Gulinelli – le giornate del Fai sono un momento di festa e di gioia che coinvolgeranno tanti ragazzi e giovani". A guidare i turisti saranno i giovani ‘apprendisti ciceroni’ del Liceo Roiti e dell’Istituto tecnico Aleotti, per Ferrara. Per la provincia, invece, sono coinvolti l’Istituto Montalcini di Argenta, il Liceo Cevolani e il Guido Monaco di Pomposa di Codigoro. "Così facendo – dice il dirigente del Montalcini, Diego Nicola Pelliccia – studentesse e studenti sviluppano competenze trasversali, fulcro del nostro futuro".

Nella provincia di Ferrara, partendo da Argenta, verrà aperto l’Impianto idrovoro di Saiarino, complesso di architettura proto-industriale, affiancato dall’affascinante parco circostante con i tigli secolari. A Cento, invece, porte aperte per la Gipsoteca Vitali, un’apertura perfetta per parlare del collezionismo di copie, mentre a Comacchio è stato organizzato un percorso attraverso ponti e canali. Dulcis in fundo, Codigoro, che "per la prima volta – spiega la sindaca, Alice Zanardi – partecipa alle giornate Fai". Lo farà con l’ex zuccherificio e con l’attigua Garzaia, area suggestiva divenuta la casa di alcune specie di uccelli migratori. "Viviamo in un territorio che ha bisogno di essere raccontato – chiosa il sindaco di Argenta, Andrea Baldini – la forza del progetto è che a raccontare ci siano i ragazzi".