Tornano nei limiti le acque di Scanno Il divieto di balneazione sarà revocato

Sono rientrate nei limiti normativi, le acque di balneazione nei due punti di Goro Scanno nel Comune di Goro, che erano risultate non conformi nel corso dei campionamenti programmati del 30 maggio scorso a causa di un superamento dei valori limite stato rilevato per il parametro ‘escherichia coli ed enterococchi intestinali’. La situazione delle acque delle aree Goro Scanno punto A e Goro Scanno punto B, dunque, è tornata alla normalità, come emerso dai controlli aggiuntivi che sono stati effettuati nella giornata di giovedì scorso da parte di Arpae. Gli esiti delle analisi sono disponibili all’interno del sito web nelle pagine di dettaglio delle singole acque di balneazione raggiungibili attraverso la mappa dati interattiva, oppure mediante il Bollettino informativo, pubblicato ed aggiornato nella sezione Bollettini stagionali del sito web di Arpae. A seguito dell’esito favorevole delle ultime analisi, dunque, verrà revocata l’ordinanza di divieto temporaneo di balneazione emessa dal Comune di Goro.