Tornano pizza e birra a Porotto . Tra sport, cibo tradizionale e musica

Una manifestazione enogastronomica nata da poco, ma già ampiamente conosciuta. Il fine è sempre quello: creare un forte legame con la società e la comunità di Porotto, che nel corso del tempo sta imparando ad apprezzare sempre di più questa iniziativa. Organizzata dai volontari della polisportiva X Martiri, la Sagra della Pizza e della Birra accenderà i fuochi domani e proseguirà con un ricco calendario di eventi storico-culturali, ludici e musicali fino a sabato 13 settembre.

"Giunta alla sua quarta edizione consecutiva, questa sagra si distingue per la sua unicità, storia e passione – sostiene l’Assessore alle Fiere e Mercati Angela Travagli – le Fiere e le Sagre costituiscono un patrimonio fondamentale di cultura e di identità, un rituale collettivo, essenziali per rendere i cittadini più consapevoli e partecipi del ruolo e delle responsabilità individuali per migliorare la socialità. La partecipazione attiva della cittadinanza verso obiettivi condivisi è l’unica via possibile per progredire verso una comunità più coesa, capace di delineare un futuro evolutivo della gente e del suo territorio". Un programma ricco di attività consolidate e alcune novità, come poi spiegato nel dettaglio da Marco Mantoan e Cristian Dolcetti, entrambi volontari per l’organizzazione dell’evento.

All’apertura è prevista la narrazione, alle ore 21, della storia dei X Martiri di Porotto a cura di Nico Landi, tramite l’ausilio del suo libro ‘Una storia di Storia’. Nella sera del 3 settembre, invece, si terrà la ‘Cena con le bolle sotto le stelle’, organizzata in collaborazione con AIS, l’associazione Italiana Sommelier, e lo chef Luca Bottoni. "Ci siamo chiesti – ha continuato Marco – in che modo possiamo aiutare la comunità di Porotto? Qui abbiamo pensato a questa iniziativa, che non solo aiuta i ragazzi della società sportiva, ma anche chiunque abbia un legame affettivo con la stessa". Si potrà partecipare solo su prenotazione, chiamando i seguenti numeri: Marco 335.8060870 e Chiara 347.8868351.

Questo momento di ritrovo permetterà a chiunque di gustare pizze di ogni tipo, preparate dalla pizzeria "Ars et Labor", accompagnate da una grande varietà di birre. Tuttavia ci sarà modo anche di mangiare specialità tipiche ferraresi. La ’X Martiri’ approfitterà dell’occasione per presentare pubblicamente la nuovissima squadra che si appresta ad affrontare il campionato di Promozione 2025/2026, nella serata del 12 settembre.

Riccardo Fattorini