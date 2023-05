Tornano Primavera e Notte Bianca Week-end di festa a Copparo

COPPARO

A Copparo, sabato e domenica, tornano la ‘La Notte Bianca’ ed ‘È Festa di Primavera’, che festeggiano quest’anno uno speciale compleanno: i trent’anni della ComArt Copparese. "Un evento che fonda sull’attività, la passione e l’entusiasmo dell’intera comunità", affermano a una sola voce il sindaco Fabrizio Pagnoni, l’assessora Paola Peruffo e Ivonetta Bini, Ives Bui, Katia Matteotti e Franco Lupo di ComArt. Ricchissimo il calendario di entrambe le giornate: la prima condotta da Ester Dianati di Radiosound e conclusa dal concerto, alle 22, ‘Celebrity Stars’, e la seconda presentata dalla conduttrice televisiva Cristina Cremonini e chiusa, alle 20, dal ‘The Pitz-Poltro Show’. Si parte sabato dalle 9, con l’inaugurazione dell’esposizione ‘Archeologo in mostra’ in Galleria ‘Alda Costa’; alle 18 apre il Mercatino Creativando e alle 19 parte la seconda camminata ‘A smorz la television e a vaga far du pass par Cupar’, il cui ricavato sarà devoluto ad Ant per le giornate di prevenzione rivolte alla comunità. Poi dalle 19, sul palco centrale, le esibizioni di ballo e canto, e molto altre occasioni di intrattenimento nelle vie cittadine. La festa proseguirà domenica. Nelle due giornate non mancheranno i mercatini, il parco divertimenti, lo street food e lo stand gastronomico a cura delle associazioni di volontariato, e svariate esposizioni.