Tornello ai bagni pubblici, l’ingresso ora costa cinquanta centesimi

Col plauso di tutti gli operatori commerciali e dei residenti della piccola frazione di Pomposa, a Codigoro, è stato installato, nei bagni pubblici, ubicati presso il piazzale dei pullman e dove si affacciano i chioschi, un tornello, che obbliga i fruitori del servizi a pagare la piccola somma di 50 centesimi. Va detto che i bagni sono tenuti pulitissimi e perfettamente in ordine, grazie ad una convenzione che l’amministrazione comunale codigorese ha sottoscritto con la Pro Loco, alla quale rimborsa la spesa di una persona, da marzo a novembre, impegnata quotidianamente, oltre alle somme per igienizzanti, indispensabili visto il numeroso afflusso di turisti che visitano e frequentano il millenario complesso abbaziale di Pomposa. Ai quali si aggiungo quelli richiamati dalle tante manifestazioni, programmate dallo stesso Comune, nell’arco della stagione come concerti, feste, appuntamenti e sagre, durante l’anno, tornelli presenti ormai nei pressi dei luoghi cultura e musei di tutta Italia. "Al di là delle spese che sostenevamo, ma Pomposa le merita tutte - afferma il sindaco di Codigoro, Alice Sabina Zanardi - è stata una decisione anche per rientrare in parte delle risorse erogate, per continuare a fornire un servizio decoroso. Oltretutto spesso si vedevano pullman che transitando sulla vicina statale Romea, si fermano nel parcheggio adiacenti i servizi igienici, facevano scendere i loro passeggeri, che ne fruivano e se ne andavano immediatamente, senza nemmeno fermarsi a visitare il complesso o usufruire dei chioschi. Registrando - aggiunge ancora il primo cittadino, con una punta di rammarico - qualche volta anche vandalismi e bagni non lasciati in condizioni decorose. La spesa è irrisoria, ma almeno se si fermano contribuiscono a lasciarli o consentirci di farlo, puliti come sono e vogliamo siano". Ad aiutare i turisti, indossando la loro divisa accompagnata dalla consueta cortesia, ci sono i volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri della sezione di Codigoro.

cla. casta.