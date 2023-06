Torneo del Fante Il Palio chiude in ’battaglia’

Da qualche tempo, e in forza anche della volontà dei vari Gruppi Armati delle otto Contrade e della Corte Ducale del Palio, ha preso vita un’entità, la Compagnia di San Michele, che fa capo all’Ente Palio e formata dagli armati di ogni gruppo, animati dalla volontà di dare maggior lustro e visibilità alla città in ambito culturale e di spettacolo, cittadino e turistico.

L’Ente, spiega una nota, "ha sostenuto e riconosciuto questo valore aggiunto che la forza delle Contrade può dare alla città stessa come cuore pulsante della cultura cittadina passata e futura", arrivando a promuovere il Torneo del fante per San Michele, che si svolgerà oggi alle 15.30 in Piazza Municipale.

La kermesse vedrà coinvolte le otto Contrade e la Corte Ducale in una disfida cavalleresca tra i propri Campioni d’arme, che si confronteranno in “duelli”, armati di scudo e randello, per aggiudicarsi l’ambito premio che sarà tributato al campione della città. Il drappo in palio è stato realizzato da Agata Bovolenta del liceo artistico Dosso Dossi. Quello odierno sarà a tutti gli effetti l’ultimo appuntamento di un maggio paliesco estremamente intenso e lungo, tanto da dare un colpo di coda in questo inizio di giugno nel quale saranno presenti non solo gli uomini d’arme, ma anche dame e cavalieri e il popolo del Palio che riempie di gioia e colore ogni singolo evento.

"Voluto dal Comune e dall’Ente Palio città di Ferrara – chiude la nota – e accolto con entusiasmo da ciascuna Contrada e dalla Corte Ducale, sarà uno spettacolo degno del proprio nome cui davvero non si può mancare".