Torneo di Risiko con finale tra i 4 migliori

Sabato a palazzo Roverella si terrà la terza edizione del torneo di Risiko, organizzato da Avsi, centro culturale l’umana avventura, associazione circolo dei negozianti di Ferrara e club degli asinelli risiko Bologna. Il torneo si svolgerà in due momenti diversi: la fase del pomeriggio (costo 25 euro) che include alle 14,30 due partite di qualificazione in modalità torneo (90 minuti), cena di beneficenza con presentazione progetti Avsi e infine la sera in cui si svolgerà la finale tra i quattro migliori. L’altra fase è rappresentata dalla partita che include cena di beneficenza con presentazione progetti Avsi e infine la sera con partita a Risiko tra amici. Il gioco del Risiko è in voga da decenni perché permette a intere famiglie o compagnie di amici di radunarsi e di confrontarsi in un gioco di strategia per la conquista del mondo.