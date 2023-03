Torneo Duca Ercole Ecco tutti i vincitori

Ieri si sono aperte le porte della Contrada San Benedetto per accogliere i partecipanti della XIII edizione del Torneo del Duca Ercole, torneo di arco storico, e dell’ottava edizione del memorial Antonio Maccanti, gara degli anelli. Una settantina di arcieri provenienti dal centro-nord Italia è giunta a Ferrara per partecipare con entusiasmo all’evento. Al mattino si sono cimentati nella gara di arco storico svoltasi su 12 piazzole: otto nel cortile che la Contrada condivide con l’Istituto Carducci e quattro nel piazzale di via Dosso Dossi. Finite le sessioni di tiro della mattinata, i partecipanti e i loro accompagnatori hanno pranzato nei locali della Contrada e nel pomeriggio si è svolta la tradizionale ’gara di tiro all’anello’ dedicata ad Antonio Maccanti, il contradaiolo che per primo portò nel rione biancoazzurro la passione per l’arco storico e che la Contrada continua a ricordare ogni anno dedicandogli questo evento all’interno della propria Festa Patronale. I vincitori della XIII edizione del Torneo del Duca Ercole sono stati: Michele Torchio primo classificato per la categoria arco storico maschile, Bruno Pellati per la categoria tradizionale maschile e Fortunato Boker per la categoria foggia storica maschile. Le vincitrici sono state: Tiziana Animini per la categoria arco storico femminile, Maria Gibertoni per la categoria tradizionale femminile e Claudia Correggiari per la categoria foggia storica femminile.

Per quanto riguarda infine i piccoli partecipanti (paggi) la vincitrice è stata: Francesca Viola. Infine, il vincitore del VII Memorial Antonio Maccanti è stato: Fortunato Boker.