La risposta che serviva

Valerio Baroncini
La risposta che serviva
Ferrara
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Imprenditore morto in moto Previsioni meteoCandidati impresentabiliBar CarlinoFestival FilosofiaSagre weekend
Acquista il giornale
CronacaTorneo internazionale di carte. Si gioca con l’universo Marvel
20 set 2025
REDAZIONE FERRARA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ferrara
  3. Cronaca
  4. Torneo internazionale di carte. Si gioca con l’universo Marvel

Torneo internazionale di carte. Si gioca con l’universo Marvel

Per chi non si è mai cimentato nei giochi di carte e da collezione, sarà come immergersi in un mondo...

Per chi non si è mai cimentato nei giochi di carte e da collezione, sarà come immergersi in un mondo...

Per chi non si è mai cimentato nei giochi di carte e da collezione, sarà come immergersi in un mondo...

Per chi non si è mai cimentato nei giochi di carte e da collezione, sarà come immergersi in un mondo incantato. Quello che fa leva sulla fantasia e su brand di assoluto successo, come quelli dell’universo Marvel del quale Spiderman è certamente il supereroe più celebrato e sovraesposto mediaticamente. “Emporio Fest”, che equivale ad una sorta di terzo compleanno per l’Emporio dell’Avventuriero, si preannuncia come un appuntamento imperdibile, che sarà in programma per le giornate di oggi e domani, al centro polifunzionale “Dillingen” di via Fermi. Per tutti gli appassionati, quello del pala-Dillingen sarà il fine settimana per provare le carte ufficiali di tre espansioni di giochi quali “Marvel’s Spiderman”, “Magic: The Gathering” e “Flesh and Blood”. "L’appuntamento dello scorso giugno organizzato dall’Emporio dell’Avventuriero ha portato in città moltissimi appassionati da tutta Italia, ma anche dalla Germania, dalla Croazia e dalla Slovenia. Segno evidente che anche i giochi da tavolo e le passioni rivolte a giovani di tutte le età possono generare un indotto per le nostre attività ricettive – spiega il sindaco Simone Saletti –. Siamo lieti che Bondeno, grazie all’intraprendenza dei giovani proprietari dell’Emporio dell’Avventuriero, possa diventare meta di tornei di valore internazionale per quanto riguarda “card” e giochi da tavolo".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata