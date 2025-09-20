Torneo internazionale di carte. Si gioca con l’universo Marvel

Per chi non si è mai cimentato nei giochi di carte e da collezione, sarà come immergersi in un mondo incantato. Quello che fa leva sulla fantasia e su brand di assoluto successo, come quelli dell’universo Marvel del quale Spiderman è certamente il supereroe più celebrato e sovraesposto mediaticamente. “Emporio Fest”, che equivale ad una sorta di terzo compleanno per l’Emporio dell’Avventuriero, si preannuncia come un appuntamento imperdibile, che sarà in programma per le giornate di oggi e domani, al centro polifunzionale “Dillingen” di via Fermi. Per tutti gli appassionati, quello del pala-Dillingen sarà il fine settimana per provare le carte ufficiali di tre espansioni di giochi quali “Marvel’s Spiderman”, “Magic: The Gathering” e “Flesh and Blood”. "L’appuntamento dello scorso giugno organizzato dall’Emporio dell’Avventuriero ha portato in città moltissimi appassionati da tutta Italia, ma anche dalla Germania, dalla Croazia e dalla Slovenia. Segno evidente che anche i giochi da tavolo e le passioni rivolte a giovani di tutte le età possono generare un indotto per le nostre attività ricettive – spiega il sindaco Simone Saletti –. Siamo lieti che Bondeno, grazie all’intraprendenza dei giovani proprietari dell’Emporio dell’Avventuriero, possa diventare meta di tornei di valore internazionale per quanto riguarda “card” e giochi da tavolo".