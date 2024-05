Torneo Mazza, verso le semifinali. Portuense e Centese a valanga

Si chiudono questa settimana i quarti di finale del torneo Mazza, che terminerà domenica 2 giugno allo stadio di corso Piave con le finali delle quattro categorie. Ma andiamo con ordine dando un’occhiata ai risultati maturati la scorsa settimana, anche perché la maggior parte delle partite si sono già disputate. Partiamo dagli Allievi, con la Portuense Etrusca che ha travolto 6-0 la X Martiri A. Vittorie piuttosto nette anche per Centese (3-0 contro la Dribbling) e Sant’Agostino (4-1 contro Balca Poggese A). L’ultimo quarto di finale della categoria Allievi si giocherà domani alle 19 a Poggio Renatico tra Balca Poggese B e Olimpia Quartesana. La vincente affronterà in semifinale (il 29 maggio) la Centese, mentre l’altra semifinale metterà di fronte (il 28 maggio) Portuense Etrusca e Sant’Agostino.

A proposito, anche le semifinali si giocheranno allo stadio Mazza, col regolamento che prevede calci di rigore in caso di parità al termine dei tempi regolamentari. Anche nella categoria Giovanissimi sono stati giocati tre quarti di finale su quattro: Balca Poggese ha eliminato l’Acli dopo i calci di rigore (5-4), la Portuense Etrusca ha liquidato facilmente l’Ostellatese (5-0), mentre il Frutteti ha superato di misura il Sant’Agostino (2-1). Giovedì alle 18 in piazzale Camicie Rosse si sfideranno Dribbling e Consandolo, con l’ultimo pass per le semifinali in palio. Ecco il programma delle semifinali dei Giovanissimi: Balca Poggese-Frutteti (28 maggio allo stadio Mazza) e Portuense Etrusca contro la vincente di Dribbling-Consandolo (29 maggio allo stadio Mazza). Nella categoria Esordienti invece il quadro è già stato completato: Cus Ferrara-Copparo 1-0, Balca-Poggese-X Martiri A 1-5, Portuense Etrusca-Sant’Agostino 2-1, Dribbling A-Acli 1-4. In semifinale si affronteranno Cus Ferrara e Portuense Etrusca (28 maggio) e X Martiri A e Acli (29 maggio).

Infine, nella categoria Pulcini si sono qualificate per le finali 10 squadre: X Martiri A, Pontelagoscuro, Portuense Etrusca B, X Martiri B, Bondeno, Atletico Costa, Acli B, Otello Putinati, Copparo, Jolanda Volley.