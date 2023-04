"Torniamo a parlare di guerra" Una conferenza sul conflitto

Far tornare tra i cittadini il dibattito sulla guerra, in un momento in cui di questo conflitto in stallo si parla poco, dimenticando il lato umano della questione. Questo lo scopo della conferenza ‘Fermare le armi. Costruire la pace’ che si terrà domenica 30 aprile dalle 10 al centro sociale Il Barco, in via dell’Indipendenza 40, organizzata da Alleanza Verdi-Sinistra, Possibile, Unione giovani Sinistra e Movimento 5 Stelle. All’incontro interverranno Marco Croatti del Movimento 5 Stelle, Eleonora Evi e Marco Grimaldi di Alleanza Verdi Sinistra, collegati da remoto, mentre saranno presenti Francesco Riommi, coordinatore nazionale Ugs e Sara Tramarin del comitato Possibile di Ferrara. "Ho proposto questa iniziativa – spiega Federico Besio di Europa Verde – perché credo sia importante portare nelle realtà locali quello che viene detto in parlamento". "Siamo contro la guerra senza se e senza ma – continua Tommaso Mantovani del Movimento 5 Stelle –, siamo contrari a finanziamenti e invio di armi, e speriamo di aver dato inizio a un nuovo corso nel campo progressista". Quello della guerra secondo Sergio Golinelli di Sinistra Italiana è "un tema di grande attualità, di cui pensiamo si debba parlare".