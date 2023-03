"Torniamo a un clima di rispetto e dialogo, come del resto è stato per 70 anni"

"Continuano gli attacchi al capogruppo Francesco Colaiacovo a cui va la nostra solidarietà – afferma il segretario comunale del Pd Alessandro Talmelli commentando le parole rivolte al capogruppo Pd dal vicesindaco –. Ora che sono al governo della nostra città cercano ogni pretesto per distogliere l’attenzione dalle loro mancanze, come l’azzeramento del fondo per gli affitti o i tagli ai servizi. Temi riguardo ai quali il gruppo consiliare del Pd solamente nell’ultima seduta ha fatto 16 proposte. Oltretutto il sindaco nemmeno era presente fisicamente nell’aula consiliare, nonostante si stesse votando il bilancio del Comune. Francesco è uomo delle istituzioni e delle forze armate, ha servito il Paese per 37 anni nell’aeronautica Militare, oltre che persona impegnata nell’aiuto a chi è più in difficoltà, in particolar modo nel mondo del sociale. Non è accettabile che gli vengano mosse accuse infamanti. Si nota quindi che da un lato c’è il tentativo di utilizzare la comunicazione come macchina da consenso e dall’altro c’è la forza della realtà. Lo chiedo a tutte e tutti coloro che hanno a cuore il futuro della nostra città – conclude – dopo anni di questo clima pesante fatto di derisione e bullismo verso cittadini e le istituzioni locali, uniamoci per riportare dignità e speranza senza assistere ad uno spettacolo così penoso, soprattutto a fronte di problematiche che incontrano quotidianamente le nostre famiglie e il mondo del lavoro. Torniamo a un clima di rispetto e dialogo. Quel clima che per 70 anni ha permesso ai cittadini di sentirsi rappresentati da ciò che avviene in consiglio comunale".