Torre Estense ed Ex Botteghe. Ristrutturazione da 900mila euro

È stato aggiudicato alla ditta Alco Costruzioni di Riva del Po l’appalto per i lavori di ristrutturazione edilizia e adeguamento impiantistico del complesso Biblioteca - Torre Estense - Ex Botteghe, per un importo complessivo di 900mila euro. Il progetto si articola in tre principali tipologie di interventi, con l’obiettivo di completare il recupero e la valorizzazione di uno dei nuclei architettonici e culturali più significativi di Copparo, che sorge alle spalle dello storico municipio. Tra gli interventi più rilevanti, è previsto l’adeguamento degli impianti della Torre Estense, con la sostituzione degli infissi e l’adozione di soluzioni impiantistiche integrate e più performanti, rispettose della storicità dell’edificio. Particolare attenzione sarà rivolta al comfort climatico, con l’installazione di un nuovo impianto di climatizzazione invernale ed estiva a servizio della biblioteca. Un altro fronte d’intervento riguarda la riqualificazione completa della sala polivalente, i cui locali oggi presentano numerose carenze sia a livello impiantistico sia dal punto di vista di arredi e attrezzature. La sala verrà trasformata in uno spazio moderno e attrezzato per eventi, pronto ad accogliere nuovamente attività culturali, sociali e comunitarie. Infine, è previsto il restauro e la riqualificazione del corpo ex botteghe, ora in parte inutilizzato a causa di gravi infiltrazioni in copertura.

L’intervento comprenderà il consolidamento sismico e l’adeguamento alle normative energetiche, rendendo questi spazi adatti a ospitare nuove attività. Sarà un ambiente versatile e modulabile, concepito per diventare un nuovo polo per l’associazionismo, la cultura e l’aggregazione cittadina. Un’opera di riqualificazione e miglioramento per tre importanti strutture che sorgono nel cuore della cittadina, due delle quali (Torre Estense ed Ex Botteghe) torneranno ad essere fruibili da parte della comunità e dell’associazionismo locale. Come ricordato nella determina di aggiudicazione dell’appalto, l’opera beneficia del contributo di 525mila euro riconosciuto dalla Regione.

v. f.