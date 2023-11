Torri e regine nella piazzetta. La mossa giusta degli scacchi

Una mattinata per apprezzare il gioco degli scacchi. Ieri, nel municipio di Ferrara, si è tenuta la presentazione di una manifestazione scacchistica che avrà luogo in piazzetta San Nicolò a Ferrara. L’appuntamento sarà domenica 12 novembre (in caso di pioggia domenica 19 novembre) è stato promosso e organizzato a cura dall’associazione sportiva dilettantistica Circolo Scacchistico Estense con il patrocinio del Comune di Ferrara. Nel corso della presentazione sono intervenuti l’assessore comunale allo sport Andrea Maggi e il consigliere e istruttore federale di scacchi Raffaele Dentale. "Tutto è nato da una duplice necessità – ha spiegato Maggi – In primo luogo l’opportunità di diffondere la pratica degli scacchi tra i giovani. Il secondo obiettivo è stato quello di dare vita e riportare in auge uno dei luoghi più belli e allo stesso tempo nascosti di Ferrara, piazzetta San Nicolò, che stiamo restaurando". Raffale Dentale si è soffermato sull’attività del Circolo Scacchistico Estense: "Lo scorso anno abbiamo registrato quasi 1200 giovani che si sono avvicinati al gioco degli scacchi. Ora procederemo ancora con lezioni nelle scuole e con l’obiettivo di partecipare prossimo anno ad un campionato scolastico nazionale". Il programma del 12 inizia alle 8.30. Poi alle 9.30 apertura al pubblico, che potrà assistere alla riproduzione di partite di scacchi commentate su scacchiera da piazza, messa a disposizione dal Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università di Ferrara. A seguire il pubblico potrà cimentarsi nella risoluzione di quiz scacchistici al gazebo del Circolo Scacchistico Estense, dove verranno allestite quattro scacchiere. Alle 10.30 cerimonia di premiazione.

Mario Tosatti