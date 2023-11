La Tenerina regina delle torte: conquista la corona della dolcezza e sarà a marchio Deco

Ferrara, 2 novembre 2023 – L’avvio del Ferrara Food Festival – la prima manifestazione a fregiarsi del marchio De.C.O., brand che l’Amministrazione ha previsto, con recente delibera,

Il marchio si unisce – come ha spiegato l’assessore Matteo Fornasini – "ai 18 prodotti Dop e Igp che il territorio ferrarese vanta, sui 44 complessivi dell’Emilia-Romagna, numeri che parlano di un patrimonio locale straordinario".

Il disciplinare creato – con la consulenza del professore dell’istituto Vergani-Navarra Liborio Trotta e dell’agronoma Gloria Minarelli – prevede che almeno il 40 per cento degli ingredienti (farina, burro, cioccolato fondente, zucchero, uova) debba essere di provenienza territoriale.

La storia della Tenerina

La storia della Tenerina nasce a fine ottocento, quando la ricetta fu ideata, proprio a Ferrara, come omaggio alla regina Elena del Montenegro e al suo ‘buon cuore’. Fu moglie di Vittorio Emanuele III, che sposò il 24 ottobre 1896. Tra i due pare ci fosse vero amore e non solo interesse tra casate: per questo il dolce è anche chiamato ‘Torta degli innamorati’, oltre alle denominazioni ‘Regina del Montenegro’, ‘Montenegrina’.

Con termine dialettale, qualcuno la definisce anche “taclenta”, che in vernacolo significa appiccicosa.

Gli altri pridotti Deco

Come ha sottolineato l’assessore Angela Travagli, oltre alla tenerina, il percorso delle nuove De.C.O. conta anche altri quattro prodotti tipici: Brazadlin, Mandurlin dal Pont, Pane ferrarese, Ricciola ferrarese. Il progetto promosso dall’Amministrazione è realizzato in collaborazione con lo stesso Istituto Vergani-Navarra e con la Strada dei Vini e dei Sapori, che realizza lo storytelling dei prodotti, le campagne di promozione e la narrazione delle esperienze.

“La tracciabilità alimentare è una grande leva per promuovere il territorio. Abbiamo dato concretezza a un modello virtuoso di sistema da prendere ad esempio. Dobbiamo essere orgogliosi del nostro territorio”, ha detto Travagli. L’occasione del Ferrara Food Festival è e sarà anche quella di promuovere gli eventi di Natale e capodanno in città.