’Torte in mostra’, la storia dolciaria al centro culturale

Torte in mostra al centro culturale Mercato di Argenta. Mercoledì prossimo (6 dicembre) alle 15.30 negli spazi dell’Ufficio Iat del Centro aprirà i battenti: "Torte in mostra. mostra fotografica delle magnifiche creazioni della Signora Lia dell’antico Forno Caravita di Argenta". Il forno prende avvio nel 1921 con Giovanni Caravita, detto Zanen che, passata la guerra e ripresa la vita, riuscì a costruire un forno di cottura più grande nella casa posta nella cittadina a Borgo Chiavica (la Cevga) e andando sull’argine (d’là da Po) procurava quotidianamente le "fascine di gazia" per la cottura, della quale si occupava la moglie Annunziata Trombetti, detta Zvena. Nel 1922 nasce il figlio Attiver e il Forno Caravita è già attivo, produce pane in formati diversi e qualche ciambella, nelle feste comandate, inoltre cuoce pietanze per i privati vicini di casa. Nel 1945 Attiver sposa Lia Mazzanti, e abitano nella casa con Zanen e Svena.