Tosca ’itinerante’ a Cento. E’ già pienone per giovedì

E’ tutto pronto ormai per l’attesa rappresentazione di "Tosca-Opera lirica itinerante nei luoghi centesi" che ha fatto registrare il sold out. Si tratta di uno spettacolo itinerante che la Fondazione Teatro Borgatti ha definito come il primo in Italia di quel tipo e che prenderà vita a Cento, giovedì dalle 20, nel centesimo anniversario dalla morte di Giacomo Puccini, musicista e autore delle opere liriche più importanti tra ‘800 e ‘900.

Un progetto speciale di esecuzione scenico musicale e di valorizzazione artistica di Cento al tempo stesso, che si snoderà tra gli interni di Collegiata di S.Biagio e le aree esterne de il Monumento ai Caduti e Piazzale della Rocca, consentendo allo spettatore di godere della bellezza del belcanto, scoprire la città o passeggiare in un atmosfera ben diversa dal solito. La novità di questa esecuzione non sta tanto nell’individuare tre luoghi diversi che rispondano all’idea originale, quanto nel fatto che il pubblico seguirà le tre diverse tappe, spostandosi a piedi tra un luogo e l’altro accompagnato da una guida.

A dar vita a Tosca, ci saranno i 50 elementi dell’Orchestra ’Città di Ferrara’, il coro di voci bianche del Teatro Comunale di Bologna, il coro lirico sinfonico di Parma e dell’Emilia Romagna Colsper, Rosanna Lo Greco nei panni di Tosca, Vincent Romero come Cavaradossi, Alberto Bianchi Lanzoni il barone Scarpia, costumi di Franz Moser, scene di Alessandro Ramin, light designer Luca Leprotti, maestro del coro Andrea Bianchi e regia di Giorgio Zecchi. "Per me è la prima volta – dice Zecchi – Mi sono messo al lavoro da subito privilegiando una mia personale visione, romantica, elegante. Il primo atto in S.Biagio metterà in forte risalto il contrasto tra la solennità e l’arroganza di Scarpia. Poi al Monumento dei caduti, controscene evocative provenienti da luoghi diversi abbracceranno la scena principale dove lo spettatore si troverà al centro della scena. Al piazzale laterale della Rocca infine si consumerà il dramma intriso da un ‘atmosfera silenziosa che darà spazio alla cattiveria di Scarpia, che serpeggia ancora nell’aria nonostante la sua morte. Una scenografia essenziale e una Rocca color cobalto saranno lo sfondo di una gigantesca ala, simbolo di tutta la tragedia". In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà interamente presso la Chiesa di S.Biagio.

Laura Guerra