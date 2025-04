Tosi riunisce l’ufficio di presidenza. Focus su medici di base e conti delle aziende

Si è svolta lunedì pomeriggio la prima riunione dell’ufficio di presidenza della Conferenza territoriale sociale e sanitaria (Ctss) convocata e presieduta dal nuovo presidente della stessa Ctss, il sindaco di Fiscaglia Fabio Tosi. Erano presenti i sindaci sui cui territori sono presenti strutture sanitarie. È stato anche il primo ufficio di presidenza cui ha partecipato la nuova direttrice generale delle aziende sanitarie estensi Nicoletta Natalini.

"L’incontro si è svolto in presenza ed è stato un importante e necessario momento di confronto – ha dichiarato il presidente Tosi al termine della riunione –. Continueremo con le convocazioni periodiche dell’ufficio di presidenza perché penso sia importante fare sempre più rete con i territori su di una tematica importante come quella della sanità provinciale. All’ordine del giorno – ha aggiunto il presidente – i bilanci consuntivi 2024 delle due aziende sanitarie ferraresi e un aggiornamento sulle aggregazioni dei medici di medicina generale". Temi che saranno oggetto della prossima Conferenza territoriale socio sanitaria plenaria, che è stata convocata per il pomeriggio del prossimo 6 maggio.