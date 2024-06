Tosi: "Una festa per ringraziare. E poi portiamo a termine il lavoro"

Pochi giorni per rifiatare dopo l’impegnativa campagna elettorale per Fabio Tosi, riconfermato sindaco di Fiscaglia con il 68,58% delle preferenze. I suoi primi giorni sono stati segnati da adempimenti burocratici post-elettorali e improntati a seguire gli interventi di asfaltatura sul territorio, e dalla prossima settimana enterà nel vivo il suo secondo mandato. Ma non mancherà un festeggiamento per l’importante risultato raggiunto: "Penso sia meritato per me e i miei collaboratori. Tra l’altro, ho ricevuto un migliaio di messaggi da parte dei cittadini che, oltre a congratularsi, mi hanno chiesto di organizzare un momento di festa. Ci stiamo organizzando in tal senso e sarà un modo per celebrare la continuità del lavoro della nostra amministrazione comunale".

Il primo cittadino non nasconde la propria gioia nel vedere gente contenta per l’esito dello spoglio, seguito ad un’importante campagna elettorale "nella quale i componenti della mia lista Attiva Fiscaglia e tante persone sono state impegnate: anche giovani che sono stati coinvolti nella comunicazione e hanno dimostrato grande professionalità, cogliendo il tipo di messaggio che volevo indirizzare alla comunità, improntato a evidenziare il grande lavoro svolto nel corso del primo mandato". Dalla prossima settimana, anticipa Tosi, si comincerà a parlare di componenti della giunta, della convocazione del Consiglio comunale di insediamento. Ma già sono chiare le priorità che l’amministrazione si è posta per questo secondo mandato, a cominciare dal portare a termine gli interventi avviati: "Penso al progetto A.P.P.I Farm, intervento di rigenerazione urbana volto allo sviluppo di una filiera produttiva per nuove imprese e start-up; al progetto per il nuovo campo sportivo di Migliaro, il cui cantiere partirà verosimilmente in autunno, e che vorremmo diventasse Centro federale Figc, e allo sviluppo del progetto Pnrr da 2,4 milioni di euro per la realizzazione di otto appartamenti dotati di tecnologia domotica nelle ex scuole di Migliarino".

Poi, dare gambe ad ambizioni progetti, presenti nel programma elettorale, quali "la nuova piscina di Massa Fiscaglia, dedicata anche alla terapia riabilitativa e all’idrokinesiterapia; la metropolitana di superficie, per la quale sono già iniziate le interlocuzioni e che porteremo all’attenzione della Regione: un intervento che creerebbe un collegamento diretto tra i nostri paesi e si sposerebbe con il progetto "Metropoli di Paesaggio" teso a valorizzare le darsene del Po di Volano per creare una rete di mobilità sostenibile".

Valerio Franzoni